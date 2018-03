Årets Pressefoto: Se alle de bedste, vildeste, smukkeste fotos

Bogstaverne bytter plads, jeg ser ord, der ikke eksisterer, og kan knap huske det, mine øjne netop har set. Sådan har det altid været. Alligevel var det først på universitetet, at jeg blev konstateret ordblind.

»Så er det nok alligevel ikke så slemt«, tænker du sikkert. Men sandheden er den, at jeg gennem folkeskolen, gymnasietiden og mit første semester utallige gange har grædt min selvtillid ud i troen på, at jeg var dum.

Der var aldrig en lærer, der havde tid til at sætte sig ind i mine kampe. I folkeskolen lød rådet blot: »Du skal bare hjem og læse flere bøger«. I gymnasiet blev mine genetiske hekserier anset som sjuskefejl, der bare skulle øves væk. Og på universitetet blev mine vanskeligheder mødt med en forargelse over, at det ikke var blevet opdaget noget før. Og hvorfor blev jeg egentlig ikke opdaget før? Det undrer jeg mig tit over.

Historien går flere måneder tilbage. Var min søster ikke blevet opdaget, havde jeg aldrig selv turdet åbne mine øjne. Min lillesøster i 9. klasse har altid haft svært ved både læsning og skrivning. Lærerne gav hende samme opsang som mig, men efter utallige frustrationer bankede mine forældre nu endnu hårdere i bordet. De ville have hende testet.