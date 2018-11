Cafékontrol: Kogebogeriet er et mekka for alle, der ikke bare elsker mad, men også elsker at læse om det Kogebogeriet er en bogcafé kun med kogebøger, veludførte caféhits og ikke mindst en forunderlig samling fra madlitteraturens mangfoldige verden.

Vi spiser mere og mere færdigmad, bestiller flere og flere måltidskasser og kommer mere og mere convenience i kurven.

Alligevel vælter det ud med kogebøger fra store og mindre forlag. Så mange, at der nu er basis for at lave en hel butik, der udelukkende handler med kogebøger.

Kogebogeriet Guldbergsgade 10

2200 Kbh. N www.facebook.com/kogebogeriet

Kogebogeriet er en kombineret kogebogsbutik og café, men det er langt mere end et udstillingsvindue for tidens nyeste madbøger.

Det er mere en slags tidslomme over vores fælles madhistorie med antikvariske perler som Kirsten Hüttemeiers klassikere og Susse Wolds tatar, der hænger som en 70’er-opskrift på toilettet.

Overraskelser er der til gengæld ikke så mange af på kortet, der rummer de sikre caféklassikere. Her er ingen chiafrø, veganske retter eller surdejsbrød. I stedet synes filosofien at være comfort food med tunmousse, cheesecake og cookies.

Alt på et bræt (95 kroner) kommer med blødkogt æg (perfekt), to slags ost (lækre), hjemmelavet marmelade (yes), skyr med knas (uhm), tunmousse (ja tak), en bolle og hjemmebagt knækbrød.

Tunmoussen serveres også som frokostret (55 kroner), der ankommer i en skål med mørkegrøn, kraftig havedild på toppen (og ikke den tarvelige grønne dusk, der sælges de fleste steder) sammen med en kernebolle og knækbrød. Jeg havde nok foretrukket rugbrød, men bollen er blød, og knækbrødet er sprødt, så på moderne dansk er det kun at sige what’s not to like?

En af 80’ernes mest populære retter var tunmousse fra Karolines Køkken, der cirka indeholdt et pund smør. Kogebogeriet har heldigvis givet retroretten en opdatering. Den er cremet uden at være for tung, der er tydelig smag af tun, uden det bliver klumpet, og med løg og dild som smagsnoter sidder den ganske enkelt lige i skabet, og skålen bliver skrabet for det sidste.

Foto: Andreas Haubjerg Møblementet er en blanding af mormors stue, 60’er-hjem og andet skrabsammen, der skaber en afslappet stemning, hvor man får lyst til bare at hænge ud og tage på en rejse i kogebøgernes verden.

På drikkevaresiden er der et godt udvalg af retro-sodavand fra Frem, specialøl og selvfølgelig kaffe. Vi vælger en cortado og en varm kakao.

Sidstnævnte er altid en joker og siger meget om kvalitetsniveauet – og her er vi højt oppe. Serveringen er Instagram værdig: et krystalglas toppet med rigelige mængder af blødt flødeskum, der er helt friskt og blødt. Kakaoen har en god bund af chokolade uden at være for kraftig eller kvalm, og jeg må bare sige: Det fungerer altså rigtig godt. Min 11-årige medspiser er enig og slubrer den i sig i løbet af kort tid.

Vi bliver mere end mætte og tilfredse for 219 kroner. Både af alle de madbilleder, vi kan svælge i på stedet. Og ikke mindst af selve maden.

Hipnessfaktor

Det er ren porno for madnørder. Lige meget hvor blikket lander, er der hele tiden nye detaljer, der fanger øjet. Den røde 80’er-Karoline-ko, bogskabet med den 20 kilo tunge brødbibel ’The modernist Bread’ på 2.642 sider, et dørslag, der er omdannet til en lampe, Hütttemeiers klassikere og ’The French Laundry’ i coffee table size.

Møblementet er en blanding af mormors stue, 60’er-hjem og andet skrabsammen, der skaber en afslappet stemning, hvor man får lyst til bare at hænge ud og tage på en rejse i kogebøgernes verden.