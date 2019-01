Anmeldelse: Med Depanneur har Nordhavn fået en virkelig tiltrængt - men også lidt for nydelig - café

Lego lancerer klodser til voksne. Det kunne jeg læse i magasinet Monocle, der hvert år ranglister alverdens landes ’soft power’-værdi. Danmark ligger på en 14. plads. Burkaforbuddet trækker ned, mens Legos strategi trækker op, lærte jeg.

Monocle lå til fri afbenyttelse på en reol i Nordhavn. Nærmere bestemt hos tegnestuen Cobe, som netop har åbnet en cafe i samarbejde med det canadisk-inspirerede kiosk-/cafékoncept Depanneur, der også findes i Kbh. K og på Nørrebro. Et samarbejde, der sikkert er med i et af Monocles kommende numre.

Magasinet plejer nemlig at have godt styr på udviklingen i København og øje for, hvad der gør byen ’liveable’.

Og den nye café er helt sikkert med til at gøre Nordhavn til et bedre sted for de beboere, der indtil videre skal trives med en del afspærrede veje, sandbunker i gaderne, et mylder af mænd i sikkerhedssko og bippende lastbiler.

Her er godt nok et par supermarkeder i den hurtigt fremvoksende bydel, men meget liv mellem husene er der ikke en grå vinterdag med støvregn i luften. Derfor er det en flot idé, når et lokalt firma vælger at åbne sig mod kvarteret ved at invitere ind til betal selv-frokost, -kaffe og/eller -kage, så man kan møde sine nye naboer på både indbydende og neutral grund.

Foto: Emma Sejersen I caféen kan man både nappe kaffe og kigge i magasiner, studere Cobes nye arkitekturmodeller eller købe en flaske vin med hjem.

Og Depanneur er indbydende. Men næsten for neutral.

Det højloftede lokale ligner en boligbutik, og jeg tjekker for en sikkerheds skyld, om der er prismærker på sofaer eller stole, før jeg tager plads. Man sidder lidt til udstilling. Især når man er eneste gæst – som jeg var under hele mit besøg – mens Cobes ansatte myldrer rundt om frokostbuffeten bag reolen, hvor jeg fandt Monocle blandt en række af Depanneurs produkter såsom kaffebønner og øl, man kan købe med hjem.

Ved disken bestilte jeg ’avocado on rye’ (65 kr.), men der var ikke noget rugbrød, så jeg fik uden varsel i stedet en (udmærket) skiveskåret bolle sammen med grov guacamole med rødløg, chili og koriander.

Cafeen serverer også skyr med en havtornecoulis, blåbær samt sprød granola på toppen (35 kr.). Begge dele smagte frisk og var fint afstemt smagsmæssigt.

Foto: Emma Sejersen Menuen byder på småretter såsom boller med ost, skyr med granola eller sardiner på dåse.

Depanneur presser selv tre slags økojuice, og jeg prøvede den med æble, rødbede og ingefær, som smagte sundt og rundt af især æble og rødbede, mens den godt kunne bruge et hidsigere stik fra ingefæren. Jeg rundede af med en cortado til rimelige 30 kr., men den var brændt i smagen og desværre serveret alt for varm.

Så nej, jeg kører ikke til Nordhavn igennem støvregn og kulde igen udelukkende for at spise frokost. Men som et stop på turen en forårsdag, når jeg skal ud at se, hvad der sker, når voksne bygger med Lego i overstørrelse, kunne jeg godt sætte mig ved et af bordene udenfor, drikke en øl og nyde udsigten.

Foto: Emma Sejersen Caféen har kun åbent i Cobes kontortid, så kaffen skal man finde andetsteds i weekenden.

Hipnessfaktor

Når cafeen sælger merchandise med sit eget logo, så ved man, at den i det mindste selv tror, at den er hip. Depanneur har noget at have det i. Udvalget er nøje kurateret, her tænker man lokalt og bæredygtigt, og stilen er stram.

At den nyeste filial er lige lovlig anonym i sit væsen kan det dog ikke råde bod på. Man savner lidt af den charmerende og gritty kiosk-fornemmelse á la Montreal, som Depanneur udsprang af.