Topkarakter: Man burde betale i dyre domme for så lækker mad, men det gør man ikke på H15 i Kødbyen I et råt hjørne af Kødbyen excellerer et nyåbnet cafeteria med en menu, der rammer tidsånden lige i solar plexus.

I en gammel fragtmandshal er garageportene blevet pillet ned, og losserampen er forvandlet til en terrasse. Her kan man nippe til lemonade, spise brie de meaux med sprødt rugbrød eller skyr med bagte blommer.

Lige overfor ligger verdens største fixerum, hvor byens narkomaner tager hen for at at indtage deres stoffer i trygge rammer. Alligevel sker det, at nogle tager for meget eller kommer op at slås.

At der kommer politi og ambulancer med fuld udrykning. Lige midt i kaffen for gæsterne på H15, hvabehar? Uappetitligt? Ja, måske. Ligefrem ubehageligt? Ja, gu' er det. Men sådan er livet for en stor del af dem, der færdes i kvarteret.

Og er det helt ærligt ikke mere kvalmende at lukke øjnene for det? Mødet med den side af byen kan forhåbentlig give anledning til nogle gode samtaler over måltiderne. Og for initiativtagerne til H15, der også indbefatter scenerum til koncerter og foredrag og på sigt et genbrugsværksted, handler det da også om at skabe mere dagligdags og kulturelt liv i kvarteret med de mange stofbrugere og måske på sigt inddrage dem til at passe en have på taget af den gamle fragtmandshal. Der er på sympatisk vis tænkt over tingene.

Foto: Therese Jægtvik

Det mærker man også, når man får menuen, der spænder fra morgen til aften, i hånden. Her er ingen burgere eller generiske sandwiches, men enkle, håndlavede retter af årstidens råvarer og solide portioner af vegetarisk personalemad. Der er ingen IPA fra fancy mikrobryggerier eller latte, men to slags øl fra Hancock og filterkaffe på termokanden. Der er fokus på økologi, lokalt dyrkede grøntsager og kun enkelte retter med fisk eller kød – helt i tidens ånd.

Men én ting er, at det ser godt ud på menuen – smager det også godt? Om! Dagens salat (85 kr.) var en smukt anrettet tallerken med perfekt dampede voksbønner, grønne salatblade vendt i syrlig mayonnaisedressing, så hvert et blad blev svøbt i velsmag. På toppen var der et smilende æg delt i fire samt syrligt-søde syltede rødløg og et knasende drys af ristede boghvedekerner. Originalt, indbydende og mættende.

Vi smagte også frokostserveringen med paté af Grambo-gaard-gris og fennikel (60 kr.), der blev serveret med en rigelig mængde sprøde, hjemmesyltede agurker og grov sennep plus friskbagt rugbrød. Lakridssmagen fra fennikel gjorde sig godt op mod den fede gris, og tilsat tyngden fra brødet og syren fra agurkerne var det en perfekt mundfuld.

Foto: Therese Jægtvik

Til slut bestilte vi en tallerken med dansk modnet ost og kvædekompot (til rørende 35 kr.). Osten i små humpler var sprinklet med olie og friskkværnet peber, og dertil smørristet brød. Fuld tilfredsstillelse.

H15 rammer klokkerent med sit moderne cafeteria. Tak for den mavepuster.

Kort sagt om H15

Hipnessfaktor

H15 er delt i tre: Et lunt barlokale med en central disk, borde og hyggelige stoflampeskærme dinglende fra loftet, en højloftet og helt rå hal med berliner-bord- og bænkesæt samt et hjørne med sofa og klaver og slutteligt: terrassen.

Alt efter årstidens temperatur vil H15 ændre sit areal, og der er planer om at bygge et orangeri i den store hal til vinter. Her er råt, men med hyggelige detaljer som blomster på bordene og skramlet vintagejazz i de gode højtalere.

Billig vs. dyrt