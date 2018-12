Nørrebro-vibes i Nordhavn: Depanneur åbner ny café midt i en tegnestue

Folkene bag den lokale købmand på Griffenfeldsgade slår sig sammen med COBE for at lave en ny café i Nordhavn, hvor gæsterne kan få indblik i arkitekternes verden.

Konturerne står snorlige i det nye Nordhavn. Der er på en måde gjort klar til liv. Men den slags kan ikke leveres med en kran. Til gengæld hjælper en kop kaffe på det.

Og det er der råd for nu, hvor Nørrebro-caféen Depanneur åbner en café i det nye byområde, nærmere bestemt Pakhus 54.

Her vil der være god kaffe og mulighed for at få sig en lille bid mad eller en drink, mens man nyder udsigten udover havnekajen.

Eller en plantegning ...

Foto: Rasmus Hjortshøj Det er arkitekterne selv, der har stået for indretningnen af caféen, mens Depanneur står for det velkendte sortiment af egen kaffe, juice, vin og øl.

Caféen ligger nemlig lige midt i tegnestuen hos arkitekturvirksomheden COBE - og er den første af sin slags.

Ideen er at åbne arkitekternes verden for offentligheden, samtidig med at man skaber nogle hyggelige omgivelser, hvor medarbejdere, arkitekturinteresserede og andre gæster kan slå sig ned med et magasin, holde et uformelt møde eller kaste et blik på nogle af tegnestuens nye arkitekturmodeller.

Det lyder måske som et lidt aparte joint venture, men konceptet er set før.

»I vores nye café har vi en chance for at tilbyde et kig ind i dagligdagen og produktionen på en tegnestue, det er lidt som at have en café med et kafferisteri eller bageri, i dette tilfælde er det så en tegnestue«, siger Mike Wittrup, medstifter af Depanneur.

I god Depanneur-stil er det ikke kun kaffen og croissanten, der langes over disken.

Alt er til salg, så man kan altså fiske plakater, bøger og design fra COBE ned fra reolen, hvis man er interesseret.

Caféen er efter åbningen Depanneur Deli i København K i sommer den tredje på få år. I Nordhavn er der åbent mandag-torsdag kl. 8.00-18.00, fredag fra kl. 10.00-19.00



Depanneur x COBE Café. Orientkaj 4, st. 2150 Nordhavn.