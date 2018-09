Nyåbnede Depanneur Deli inviterer til fredagsbar med billige østers og naturvin i glasset Depanneur på Nørrebro fik sig i juni en lillesøster. Og efter en blød start sommeren over inviterer 'lillesøster' Depanneur Deli nu til åbningsfest med østers og naturvin.

Du kender muligvis til Depanneur på Griffenfeldsgade. Den canadisk-franskinspirerede kiosk som på én og samme tid fungerer som café, bar og kiosk og som deler husnummer med toastrestauranten Fætter Fætter.

Uden tvivl den ideelle adresse at befinde sig på for københavnerhipsteren.

Kender man til den fransktalende del af Quebec i Canada, finder man denne kiosk ganske almindelig. Men for de fleste af os danskere, er det en ny måde at tænke 'kiosk', og noget vi kun har kendt til siden 2015, hvor Depanneur slog dørene op.

Men for nylig fik Depanneur sig en lillesøster. Nemlig Depanneur Deli lige ved Kongens Have i Indre By. Og målet har været lidt af det samme: at lave en kiosk, hvor man har lyst til at hænge ud, læse magasiner, drikke sin kaffe, sin øl og samtidig lige købe den ting med, som man mangler derhjemme eller den gave man glemte at købe.

Har du endnu ikke stiftet bekendtskab med den ene eller anden Depanneur, så får du muligheden på fredag.

28. september inviterer Depanneur Deli til fredagsbar med østers og naturvin i glasset. Østers kan du få for 7 kr. stykket, mens du for 65 kr. kan nyde et glas naturvin fra vinimportøren Rødder & Vin. Arrangementet skydes i gang kl. 16 og løber frem til kl. 21.

Køb dine dagligvarer, mens du indtager morgenkaffen

Hos Depanneur Deli møder man en autentisk community-stemning ligesom i Québec, hvor små dépanneurs var familiedrevede butikker, der solgte dagligvarer, alkohol, kaffe m.m. til naboerne.

Hos Depanneur Deli kan man ligesom hos andre dagligvare-butikker f.eks. købe hakkede tomater med sig hjem, men fænomenet 'dagligvare-butik' er fortolket sådan at »der også er fyldt med overraskelser« at finde på hylderne, skriver Depanneur på sin Facebookside.

Det betyder, at man fra om morgenen kl. 8 kan få sig en nybagt croissant og få serveret skyr med bærcoulis og granola. Og hvis man kommer forbi senere på dagen, er der friske sandwich, små salater og et - hold nu fast - »vidtragende udvalg af lækker fiskekonserves« at komme efter, lyder det.

Alt sammen kan man skylle ned med specialøl, naturvin og diverse ikke-alkoholiske drikkevarer.

Fredagsbar. Fredag 28. september kl. 16-21 hos Depanneur Deli, Ny Østergade 25, Kbh. K.