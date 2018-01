Ti film, der har inspireret komponisten August Rosenbaum: Musikken er inspireret af alt fra mafiadramaer til sci-fi-klassikere, romantiske komedier og en grum, grum thriller Pianist og komponist August Rosenbaum er aktuel med pladen ’Vista’, som han har lavet sammen med Rhye-produceren Robin Hannibal. I studiet talte de to i timevis om film, og her fremhæver han ti titler, som har været med til at forme albummet. Torsdag spiller han i Vega.

’Gomorra’

»’Vista’ er ikke direkte et filmmusikværk. Men musikken er drevet af al den bagage, som jeg og Robin har med os, og vi er begge inspireret af filmlandskaber. Der er noget omkring ’Vista’, hvor jeg har haft en overordnet følelse af ’mafia’. Det hierarki og de relationer, der er, og så sker der noget, der fucker op i magtstrukturen. ’Gomorra’ handler om nogle footsoldiers fra et syndikat. Alle er rimeligt miserable. Det er et grimy billede af et mafia-spindelvæv. Et skakagtigt aspekt. Det er fortællinger om små figurer. Skæbner. Der er en revisor, der gerne vil ud – men hvor kan han gå hen? Det er også Italien. Italien og mafia. Men mafia på en anden måde end oprullede, hvide skjorteærmer i en gammel film«.

’In the Mood for Love’

»Den husker jeg for farven rød. Det er optur, at man kan have det sanselige minde fra en film. Musikken er ret spændende. Og de er ret smukke, de to hovedroller. Men farven er det, der har brændt sig fast. Det er sådan her, jeg synes, man skal bruge sine inspirationer. Den ryger igennem ens eget sanseapparat. Så sidder der noget fast, som man på en eller anden måde trækker noget følelsesfyldt fra. Og det er jo en helt specifik rød, sådan blåt, sort. Det er sindssyg romantik og også totalt banalt, at rød symboliserer romantik, men lige præcis dén romantik, og dén rød. En meget besværlig rød«.

Man kan få virkelig meget fra et ansigt, som Javier Bardem, da han ligger på gulvet og kvæler manden

’Den sidste kejser’

»Den her film er nærmest udelukkende med, fordi jeg virkelig gerne vil have et Ryuichi Sakamoto-score med. Jeg hørte flere ting af ham i går sammen med min lille dreng på to. Han er vild med soundtracket til ’Merry Christmas Mr. Lawrence’. Sakamoto er ret futuristisk og forud for sin tid. Han har lavet et nyt album, ’async’, som var mit yndlingsalbum sidste år. Det er enkelt, men også eksperimenterende. I ’Babel’, som han har lavet musik til, er det totalt simpelt og smukt og hjerteskærende, men der er også noget weird halveksperimenterende avantgardejazz i samme stykke musik. Jeg er vildt misundelig på den der occidentale, japanese naivitet. Der er mange ting, der kan lade sig gøre i en japansk æstetik, der for et vestligt øre lyder helt vildt smukt og rent og umuligt at kopiere. Jeg har prøvet at dykke ned i den, købt nogle instrumenter. Ryuichi Sakamoto har en universel enkelhed, som alle kan relate til, uden at det bliver cheesy«.

’No Country for Old Men’

»Jeg husker de udbrændte farver. Der er mennesketomt. En super indædt stilhed omkring figurerne. Der er mange film-arketyper, men på en spændende måde. Javier Bardem med hentehår. Der er en scene, hvor han kvæler en på en tankstation. Og det, jeg har det vildest over i den scene, er de støvleaftryk, der er over hele gulvet, hvor manden har ligget og sparket. Det er en spændende måde at vise vold på. Det svælger ikke i den. Man kan få virkelig meget fra et ansigt, som Javier Bardem, da han ligger på gulvet og kvæler manden. Det er en tidløs western. Når man er forelsket i ting, som kan være fra 50’erne, 60’erne, 70’erne, 80’erne, hvordan bringer man det ind i nutiden? Man skal filtrere det, uden at det lyder nostalgisk eller forsøgt moderne. Som her«.

’Under the Skin’

»Filmens koncept er ret svedigt, nærmest en hjemmevideo, hvor Scarlett Johansson kører rundt i en van og samler mænd op. Bagi den her van er der et meta-agtigt rum, med sort olie og farver. Hun er ikke fra jorden. Der er mange fede skildringer af, hvad det vil sige at være et rumvæsen. Nu har jeg selv en lille dreng, og det der med at se en, der spiser en burger for første gang, eller se et barn, der sidder alene på stranden, fordi hendes forældre er døde. Hvordan reagerer man følelsesmæssigt? Hun har ikke menneskelig intuition og empati, fordi alt er nyt for hende. Og så er der rigtig mange farver og rigtig meget flot skov. Musikken af Mica Levi er en inspiration for mig, og universet sindssygt skarpt. En fuldendt film«.

Foto: Miriam Dalsgaard »’Lost in Translation’ er en film med en enormt lille historie. Alle billederne er meget hvilende. Jeg kunne sindssygt godt tænke mig at lave musik til Sofia Coppolas film«, fortæller August Rosenbaum.

’Rumrejsen år 2001’

»Jeg kan huske første gang, jeg så den sammen med min ven Jasper Spanning. En dejlig ven, jeg har fulgtes med igennem livet, som har lavet to videoer for mig, blandt andet ’Credo, pt. II’, den med Coco (sangerinde i Quadron) i kirken. Jeg var teenager og gik i gymnasiet, og Jasper var sådan helt, »Har du ikke set den, mand?«. Vi så den sammen på en lille skærm. Noget af det første, jeg tænkte, var, at den er lang! Man kan mærke akter i den – det er så optur! Det kan være svært at fastholde opmærksomheden i så langt et forløb, og det er ligesom en del af det. Film, man falder i søvn til og vågner op til, kan få en helt overdrevet effekt, når man har været væk og kommer tilbage. Den er visuelt overdådig, og vægtløsheden er sej. Og hele Hal-figuren og det spørgsmål, hans figur har. Ligesom monolitten, man starter med at se – hvad er det? Hvor ender vi henne? Og totalt utypisk, spændende valg af musik, som korværket af Ligeti«.