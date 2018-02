Dansk kogebogsforfatter åbner 1.000 kvadrameter stort madfyrtårn på Østerbro

Kokkeskole såvel som madforedragene får besøg af gæstekokke fra ind- og udland. Trine Hahnemann har efter mange år i branchen opbygget sig et stort, internationalt netværk. Hun har udgivet 10 dansksprogede og 5 engelsksprogede kogebøger og skriver og optræder hyppigt i internationale medier.

'Mad og snak'-arrangementerne kommer til at koste 125 kr. per person og giver adgang til madforedrag og en skål med mad samt en øl/et glas vin. Efter foredragene er ideen, at man kan blive og snakke mere – ganske uformelt.

Der bliver 10-20 månedlige kokkekurser, som kommer til at fokusere på alt fra sushi til vild mad. Der bliver plads til 12-14 deltagere pr. gang.

Restaurantscenen har jo sin storhedstid, der er stigende fokus på økologi og klimavenlig mad og mange taler også om sundhed og mad som medicin med f.eks. antiinflammatorisk kost. Står det virkelig så slemt til med den danske madkultur? Er vi ikke på rette vej?

»Jo, der er da klar en udvikling i gang og det er ikke noget, der slutter i morgen. Jeg mener, at samtalen er der – men den er ikke slået igennem i alle hjørner. Det er vigtigt at blive ved med at tale om, at vi ikke kun kan købe mad på tilbud, for der er folk i den anden ende, der skal have penge for det og produktionen skal ske med respekt for naturen. Vi går glædeligt ned og købe en ny iPhone til jeg ved ikke hvor mange penge, men vi taler altid om, at mad er for dyrt. Vi har som mennesker et ansvar. Hver eneste gang vi køber mad, stemmer vi på et system. Hvis vi alle sammen i morgen købte ordentlige råvarer produceret med respekt for naturen, kunne vi lave en tsunami«, siger Trine Hahnemann.

Det er ene og alene Trine Hahnemann, der står bag Hahnemanns Køkken, men hun samarbejder med en række danske og europæiske leverandører, som hun har opbygget et personligt forhold til.

Der er allerede masser af madevents i København og et madmarked som f.eks. Westmarked kører også med langborde og forskellige events – alligevel har de haft svært ved at slå igennem og opnå succes. Hvordan vil du sørge for, at Hahnemanns Køkken ikke bare bliver endnu et sted i mængden?