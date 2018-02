Ellis May: »Det er ret vildt, at selv fuglene forsøger at overdøve støjen«

Hvorfor skulle vi mødes i Palmehuset?

»Hele Botanisk Have er generelt fantastisk smuk. Og Palmehuset har en atmosfære, som vækker nogle helt særlige stemninger i mig. Det var det første sted, jeg begyndte at komme, da jeg flyttede fra Munkebjerg i Vejle til København som 17-årig. Jeg har altid haft en dybfølt glæde for natur, planter og smukke blomster«.

Hvor bor du?

»Vi har lige købt et baghus ved Smallegade på Frederiksberg. Fra vores terrasse kan jeg stå og kigge ud over Frederiksberg Have. Og hver eneste aften kl. 19 flyver en flok fugle ind over huset. Det gør det særligt magisk, synes jeg. Og så giver det en følelse af at være med i verden«.

Hvad karakteriserer kvarteret?

»Der er noget dekadent eller højtideligt over Frederiksberg, som jeg virkelig godt kan lide. En ordentlighed i det, man laver. Og en respekt for stedernes historie. Det er så tæt på København, og så er det alligevel helt sit eget«.

Er der noget, Frederiksberg mangler?

»Det kan hurtigt blive lidt støvet, hvis ikke der er en vekselvirkning mellem det højtidelige og det mere upolerede. Tempoet er stadigvæk højere i København, og derfor bliver det ikke så mageligt«.

Du er uddannet tonemester fra Filmskolen. Hvem ville du sætte til at lave en film om København?

»Der er noget virkelig ægte og autentisk over København, som jeg tror, at Josefine Kirkeskov ville kunne bringe frem. Hendes film er som psykologiske labyrinter gennem det smukke og mindre flatterende. I mine øjne er kontrasten den bærende fortælling om København«.

Hvilken årstid klæder København bedst?

»Foråret. Særligt maj, hvor alt det nye liv skyder frem, og hvor tordenvejr ryster lidt op i København«.

Hvor er København særligt grim?

»Alle steder i København kan noget og giver noget forskelligt til byen. Men jeg har det stramt med nybyggeri, der er tankeløst eller åndsforladt. Steder, der ikke får lov til at ånde«.

Hvornår bliver du irriteret på København?

»Jeg går altid rundt. Det føles alt for utrygt at cykle, hvor virkelig mange cykler uforsigtigt og uden tanke for andre. Og så oplever jeg meget mere, når jeg går. Her er alting mere open ended«.

Hvis København havde et soundtrack, hvad skulle det så være?

»Noget smukt og vildt som Scott Walker. Han har så mange facetter. Ligesom København. Der er både noget råt, autentisk og noget højtideligt«.

Er der et sted, der dufter særligt godt i København?

»Syrenerne ved SMK. Og i Østre Anlæg, hvor der er en lille rododendron- og en birkehave. Og når de fælder træer derinde, lader de dem ligge, så det sværmer med insekter, som tiltrækker en masse underlige fugle. Det er ret fantastisk«.

Har du et stamsted?

»I mange år var det Cafe Nick i Indre By, hvor man kan ryge cigaretter, skrive og så observere og smuglytte til de ældre kunstnere og arkitekter, der kommer derinde. Ellers Café Intime. Jeg har selv arbejdet der i mange år. Men nu er det svært at sidde derinde og arbejde uden at falde i snak med alle de skønne mennesker, jeg kender derinde«.

Hvor går du hen og hører musik?

»Det er skrækkeligt, men det gør jeg næsten ikke. Jeg arbejder med musik til mig selv eller andre hver eneste dag, og det gør, at man bliver lidt fyldt op«.

Hvor ville du invitere din kæreste på date?