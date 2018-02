Nu får Tivoli lov til at skrue op for lyden til Fredagsrock Efter at publikum og musikere i årevis har klaget over for lavt lydniveau til Tivolis Fredagsrock-koncerter, bliver der nu skruet op for lyden til udvalgte koncerter på Plænen i Tivoli. Til gengæld vil Tivoli fremover kun affyre fyrværkeri i weekenden i et forsøg på at imødekomme utilfredse naboer.

Tivolis Fredagsrock-koncerter er i de senere år blevet stærkt kritiseret af både publikum og musikere for at have alt for lav lyd.

Har man været en af de op mod 500.000 besøgende fredagsrockere i løbet af en sæson, har man utvivlsomt oplevet problemerne - nogle gange kan det være svært overhovedet at høre musikken.

Og har man læst bare én anmeldelse af en Fredagsrockkoncert vil man vide, at også flere anmeldere har kritiseret den lave lyd på Plænen. Det forlyder desuden, at flere musikere har afvist at spille i Tivoli alene på grund af de dårlige lydforhold.

Nu får Tivoli så lov til at skrue op for lyden på Plænen til glæde for koncertgængere og artister. Det skriver Berlingske i dag.

Tivoli har netop fået tilladelse til at skrue op med 7 dB (A) til 20 udvalgte Fredagsrock-koncerter fra og med den kommende sæson, hvilket giver et lydniveau på 96-98 dB (A) ved mixerpulten og 67 dB (A) på facaden ved nærmeste nabo.

Da hver forhøjet decibel betyder en fordobling af lydniveauet, vil Tivoli fremover kunne måle sig med 'rigtige koncerter', hvor musikken også kan mærkes fysisk.

Nyheden om det forhøjede lydniveau er et resultat af årelange tovtrækkerier mellem Tivoli, Københavns Kommune og en gruppe naboer, der har dannet foreningen 'Tivolis Naboer'.

At Tivoli nu får lov til at sætte mere tryk på lyden falder selvsagt ikke i god jord hos naboerne, der tidligere har set deres ruder dirrer og mærket bassen runge i dagligstuen.

Tivoli har dog forsøgt at imødegå de generede naboer ved at nedtone aktiviteterne på andre områder - fremover vil forlystelsesparken kun affyre fyrværkeri 50 gange om året og kun fredag og lørdag (med få undtagelser), hvilket er en væsentlig reduktion relativt til de hidtil fire ugentlige affyringer, der blev til i alt 208 gange om året.

»Fyrværkeriet er en fast del af Tivolis traditioner, så vi har altså afgivet en del for at få lov til at skrue op. Men vi har vurderet, at det var det rigtige for os,« pointerer underdirektør for kultur i Tivoli, Nikolaj Koppel til Berlingske.

I Berlingskes artikel fortæller Per Stahl Skov, medlem af foreningen Tivolis Naboer, at naboerne godt er klar over, at man må være indstillet på at kunne tolerere lidt larm, når man har valgt at bo midt i byen, men at »larmen er steget mangefold« i de tyve år, han har boet tæt på Tivoli, og at det netop er den støtte stigning, der er problemet.

Tivoli vil i den kommende tid fordele hvilke koncerter, der får ekstra lyd, og hvilke, der må nøjes med det tidlige lydniveau på 89-91 dB (A). Nikolaj Koppel nævner, at det selvfølgelig er oplagt at skrue højere op for nogle musikgernrer end andre: Er der fuld knald på musikken, kræver det også mere knald på lyden sammenlignet med nogle af de lidt mere tilbagelænede og akustiske genrer.

Indtil videre er der dog kun annonceret to navne til sommersæsonens fredagsrock-koncerter: Den danske popprins Christopher (13. april) og 80'er-legenderne A-ha (27. juli). Resten af programmet følger 1. marts.