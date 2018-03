Koncertanbefaling: Der er androgyne robotfigur, mørkt hiphop og protestsange på de københavnske spillesteder i marts På Spillestedet Stengade er der skruet op for hiphoppens mørke kroge, når Chynna Rogers indtager scenen. På andre scener gør bl.a. Gary Numan med storhittet 'Cars' og den efterhånden erfarne sangerinde og politiske aktivist Joan Baez sig til, når de indtager rampelyset.

I hiphoppens mørke krog

Der er ikke rigtig nogen begrænsninger for Chynna Rogers. Hun var 14, da hun blev model hos Ford, efter en A$AP Rocky-koncert rykkede Chynna Rogers fra Philadelphia til Brooklyn for at hænge ud med newyorker-hiphop-bandet A$AP Mob og skærpe sit talent som rapper, og da hun for fire år siden udgav mixtapet ’I’m Not Here. This Isn’t Happening’ var det med referencer til Radiohead, ligesom det næste udspil, ’Ninety’, legede med artwork fra 1980’er-heavy bandet Blue Oyster Cult og Alfred Hitchcock. Men det er mørket og ikke de spraglede referencer, der går igen hos Chynna.

Musikalsk lægger den 23-årige rapper sig i slipstrømmen fra Gucci Manes trap-flow og klæder sig i dunkle postapokalyptiske beats. Sigende for stilen er det med touren ’Music2Die 2’, hun giver sin første koncert i Danmark.

Chynna Rogers. 6. marts. Stengade. Kbh N.

Foto: Pr-foto Den ikoniske musiker Gary Numan er klar med nyt album og en ny tour, som bringer ham til Pumpehuset 5. marts.

Musikhistorisk lektion

De fleste forbinder nok navnet Gary Numan med hittet ’Cars’. Hvis de da har rodet så langt tilbage i musikhistorien som til 1979, hvor engelske Numan udgav sin solodebut-single og fik et gigantisk hit i både USA og Europa.

Men i pophistorien er Numan meget mere end et enkelt hit. Med hele sin androgyne robotfigur, kølige sci-fi-fremtoning og distortede synthflader var han pioner for synthpoppen. Inspireret af Kraftwerk og David Bowies berlinertrilogi blev Numan selv en inspirationskilde for 1980’er-bands som Depeche Mode, Human League, Duran Duran samt senere navne som Nine Inch Nails og Kanye West.

I dag står ’Cars’ stadig tilbage som en af de mest definerende sange i den poppede efterfølger til punken, der fik paraplybetegnelsen new wave, og Gary Numan som en af synthpoppens grundlæggere.

Gary Numan. 5. marts. Pumpehuset, Studiestræde 52, Kbh K.

Foto: Pr-foto: Type 2 Den amerikanske folksangerinde, sangskriver og aktivist, Joan Baez takker af med nyt album, når hun spiller sin sidste koncert i Danmark i DR Koncerthusets koncertsal på ”Fare Thee Well” turneen.

Protestsangens grundfjeld

Lige så meget som central folkemusikalsk fortolker som politisk aktivist fremstår Joan Baez efter godt 60 års liv på en scene som et af modkulturens ikoniske figurer. I løbet af 1960’erne var Baez med til at forme selve ideen om protestsangeren (og vejen for Bob Dylan). Da borgerrettighedskampen rasede, var hun der med sin guitar og vibrerende stemme. Da protesterne mod krigen i Vietnam tog til, var hun der. LGBT-rettigheder, Irak-krigen, miljøkampen og Women’s March oven på Trumps tiltrædelse.

Joan Baez er blevet 77, men er der stadig – med budskabet om fred og fornemme fortolkninger. Men i Danmark er det dog sidste chance, når hun kommer forbi med sin ’Fare Thee Well’-turné.

Joan Baez. 7. marts. DR Koncerthuset, Kbh S.