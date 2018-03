Dansk pladeselskab popper op i Kødbyen til fredags-chill med gratis drinks og digtoplæsning Trænger du til et pusterum fra karrysild, æggeløb og bedstefars krydrede snaps, så kan du oplagt tage turen til Bakkens baggård i Kødbyen, der denne (lang)fredag byder på læskende drinks og kreative indslag fra Back to Future Sounds.

Du sidder ved langbordet, der er dækket op med gule servietter og påskeliljer i vasen. Tanten på den ene side og onklen på den anden. Du griner af deres vittigheder og forsøger at være til stede i nuet i familiernes (høj)tid.

Men selv om højtider er lig med familiestunder, så kan man godt trænge til at komme væk fra langbordet og ud for at få sat gang i sanserne. Heldigvis er der mulighed for det. I Bakkens baggård i Kødbyen inviterer pladeselskabet Back to Future Sounds nemlig til en kreativ chill-out fredagsbar fra kl. 20-23 med gratis drinks (dog kun den første time) og indslag som digtoplæsning, videofremvisning og massevis af musik.

Denne fredag bliver ligeledes startskuddet for en række af fredagsbarer (de næste finder sted fredag 20. april og fredag 25. maj).

Et tilbagevendende koncept

Fredagsbarerne går under navnet ’BTF & Friends’, og målet er at skabe en »meeting-platform for det kreative miljø«, som arrangørerne skriver i deres pressemeddelelse om arrangementet. Det er en succes, som de har genoptaget fra sidste år, hvor pladeselskabet stod bag en række af lignende torsdagsbarer med koncerter, kunst, mad og drikke på programmet.

På den musikalske front kan Simon Littauer, der er aktuel på dette års Roskilde Festival, denne fredags opleves live, mens dj's fra de københavnske spillesteder efterfølgende indtager pulten.

’BTF & Friends’. Fredag den 30. marts klokken: kl. 20.00 - 23.00 (efterfulgt af Bakkens regelmæssigt dansegulv til 05.00)