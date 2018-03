Jacob Stegelmann anmelder København, som var det en film: »Budgettet kunne godt have været højere«

Hvorfor skulle vi mødes her, hvor den gamle Metropol-biograf lå?

»Da jeg var barn, var det bedste at komme herind og se Disneys Juleshow. Der var altid proppet med mennesker, som stod i en lang kø ned ad Kattesundet. Biografen lukkede engang i 70’erne, men det skønne ved, at man ikke river gamle bygninger ned, er jo, at selv om vi langsomt og ganske banalt forgår, så står de og kigger«.

Hvad er dit yndlingskvarter?

»Jeg er generelt glad for Østerbro og København K. Men jeg er også stor fan af Frederiksberg. Og jeg køber altså ikke forestillingen, folk på Frederiksberg har, om, at de ikke bor i København. Jeg har selv boet der i mange år, og jeg kan sgu ikke mærke nogen grænse ved Gammel Kongevej. Det er noget sludder«.

Hvor går du ud og hører musik?

»I gamle dage gik jeg på Jazzhouse, men for mig har det altid været biograferne, det handlede om. De nye biografer har et fantastisk teknisk niveau, men de er ret kønsløse og ucharmerende. De har ikke det særpræg, som biograferne havde engang. Derfor kan jeg godt lide biograferne i forstæderne, der stadig ser ud som noget fra 30’erne«.

Har du et stamsted?

»Før jeg flyttede fra København, var jeg stamgæst på 90’eren (Vinstue 90, red), hvor stemningen er god, og øllet er godt. I dag holder jeg meget af at spise på Restaurationen i Møntergade. Det er én af de gourmetrestauranter, der ikke fører sig frem i guiderne. Jeg holder mig fra alt, der har med Michelin at gøre. De sidste 20 år er Michelin-guiden gået helt galt i byen og belønner hundeæde med stjerner«.

Der skal være biler og larm i gaderne. Som på Værnedamsvej, hvor der er så mange biler, at de ikke kan komme frem og tilbage

Hvor dufter der bedst i byen?

»Jeg elsker duften i gamle opgange. De dufter af mennesker, hverdagsliv, og hver opgang har sin egen duft. Hvis ikke der havde været så mange dørtelefoner, kunne jeg godt finde på at stikke hovedet ind og snuse lidt«.

Hvis du fik en stor pose penge, hvad ville du så forandre i byen?

»Jeg ville lukke Strøget op for biler. Jeg er træt af gågader. Hvis man ser byen som en krop og gaderne som blodårer, så er der mange steder lukket for blodtilførslen. Der skal være biler og larm i gaderne. Som på Værnedamsvej, hvor der er så mange biler, at de ikke kan komme frem og tilbage. Det er et fantastisk virvar«.

Hvis du havde en bulldozer, hvad ville du så fjerne i byen?

»Industriens Hus. Den bygning er godt nok alt andet end storbyagtig. Det ligner jo et provinsbyinitiativ. Det er Rådhuspladsen for fanden. De der kontorer kunne ligge i Herlev«.

Hvornår bliver du allermest irriteret på København?

»Det er, som om mange, der bor i København, ikke er så optaget af at holde byen ren og pæn. Der bliver mere og mere ulækkert overalt, og det bliver man sgu trist af«.

Hvor går du i byen?

»Det kan være på én af cocktailbarerne. Ruby’s på Nybrogade og K-bar ved Højbro Plads. Jeg elsker en god dry martini«.

Hvad synes du København mangler?

»Der er for lidt neon. En storby skal have neonskilte. Og så mangler vi en velfungerende infrastruktur. Det var katastrofalt, da København opgav sporvognen. Og metroen er jeg ikke vild med. Der er jo ikke noget at kigge på, når den er gemt væk under jorden«.

Hvad er der for meget af i København?