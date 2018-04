Byen bør opleves med samtlige sanser: »Prøv lige at smide høretelefonerne en enkelt dag, for København er kræs for øregangen, hvis du giver den lov« Hvordan lyder cykelturen fra hjemmet og til dit arbejde? De færreste ved det faktisk ikke. Ibyens klummeskribent Johan Bendtsen opfordrer til, at vi slukker for Third-Ear-podcasten og i stedet lytter til byens egne lyde.

Der er ikke noget som at slentre gennem byen med en god fortælling eller et kick ass-soundtrack i ørerne. Åh, når Third Ear-folkene byder indenfor til endnu en fascinerende historie, eller Mads Steffensen, for gud ved hvilken gang, koger solid fond på almindelige menneskers ualmindelige problemer. Man bliver så afslappet. Ofte glad. Nogle gange sågar lidt klogere. Og man får i hvert fald udnyttet sin sparsomme tid dobbelt så godt, når man nu alligevel traver, cykler eller løber rundt i byen. Multitasking, simpelt hen. Og alternativet er jo blot bilernes larm og et par dumme mågers infernalske skrig, ikke sandt? Nej! Københavns lydkulisse Lyden af byen er mindst lige så vigtig som synet af den. Mener jeg i hvert fald. Ikke fordi den københavnske lydkulisse altid er sød musik. Men fordi byen en gang imellem bør opleves med samtlige sanser – du går jo heller ikke på restaurant med klemme for næsen eller bind for øjnene. Det københavnske lydtapet er detaljerigt, forskelligartet og ofte fantastisk. Og hovedstadens hundredvis af komponenter giver sig forskelligt til kende med åbne ører. Åndehullerne i baggårdene lyder på én måde. Maskinernes kamp i lyskrydsene på en anden. Og går man en tur i en af parkerne eller ved vandet eller stikker hovedet indenfor i en kirke eller en hal, ændrer helheden sig på ny. På samme måde har også byens forskellige kvarterer deres egen distinkte kendingsmelodi. Læs også: Ibyens klummeskribent: Vi bliver så glade, når andre mennesker gider anerkende vores tilstedeværelse Kvarterets egne lyde Langs H.C. Andersens Boulevard dominerer automatvåbensagtige klik fra fodgængerfelternes vogtere og mellemlederne på racercyklerne, der skifter gear og vejbane, mens de grynter arrigt af alle os almindelige dødelige, der er i vejen for endnu en overhaling i livets store kapløb. I Strandparken blander longboard-susen sig med en tiltrængt morgenpissetur i en baggård nær Prags Boulevard, inden dannebrogsflagene slår med halen i kolonihaverne, og fodbolddommerne fløjter for frispark på Kløvermarken. Også på Dronning Louises Bro fløjtes der, mest til flirt, men også af almindelig forårsfornøjelse, mens begejstrede hunde mødes og kysser og hyler og snuser i Fælledparken, og de glammer af glæde. Fra den nærliggende fodboldarena lyder et brøl så højt, at træerne på Østerbro ryster i kronerne, og ændernes skræppen i Sortedammen for en kort bemærkning sættes på standby. På kulgrillen i Nordvest syder et kødspyd i mødet med varmen, mens flasker og følelser knuses på en trappesten foran en nu lukket beværtning i Fuglekvarteret. En ambulance sætter udrykningen til ved Bispebjerg Hospital, hvorfra gråd indikerer, at livet i disse minutter både stopper og starter. På Frederiksberg Rådhus ringes aftenen ind, og helikopterens flapren over Ydre Nørrebro intensiveres, mens lyden af Beirut by night forsvinder, da en sort Audi uden nummerplader ruller vinduet op på vej ned ad Mimersgade. Læs også: Hvår’n lyder Aarhus egentlig? Ud med høretelefonerne Byens lyd er lyden af det levede liv. Og derfor er den på mange steder og tidspunkter en irriterende summen. Selv den stejleste optimist kan næppe vende metrobyggeriets summen til noget positivt. Og så alligevel. For som med støjrock er det de små, fine afvigelser i det monotone inferno, der gør oplevelsen. Den lille, cyklende piges hvinende grin på Tagensvej er Københavns My Bloody Valentine. Så prøv lige at smide høretelefonerne en enkelt dag, for København er kræs for øregangen, hvis du giver den lov.