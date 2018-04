Haven Festival holder pølsefest og føjer de to sidste navne til plakaten Den københavnske øl-, mad-, musik- og kunstfestival, der finder sted for anden gang i år, fuldender musikprogrammet for 2018 med den tyske komponist Nils Frahm og den amerikanske sangerinde Jenny Lewis.

Haven Festival har allerede gjort det til et adelsmærke at kæle for sanserne hos deres gæster.

Om det er øl, mad, musik eller kunst det gælder, har stilen en tendens til at hælde til den lækre side.

De to nye offentliggørelser, der fuldender årets musikprogram, er ingen undtagelse.

Det første af det sidste i denne omgang er tyske Nils Frahm, der siden 2005 har imponeret både anmeldere og lyttere med sine elegante klaverkompositioner, som forener en tydelig inspiration fra den klassiske musik med et ambient elektronisk udtryk. Noget, han for øvrigt har ry for at kunne omsætte til livemusik med stort held.

Desuden er sangskriveren Jenny Lewis netop føjet til plakaten. Hun kommer forbi festivalen med sin iørefaldende melodiske folkrock, der ikke uden grund ofte sammenlignes med poprock-giganterne Fleetwood Mac og slackerrockeren Kurt Vile.

Annonceringen slutter sig til et allerede solidt line-up bestående af blandt andre Kraftwerk, Arcade Fire, Kevin Morby og Kamasi Washington.

Begynder tænderne allerede at løbe i vand, så skal man ikke nødvendigvis vente helt til august for at få tilfredsstillet sin Haven-sult.

Festivalen fejrer nemlig foråret med en kombineret pølse- og ølfest for en ny øl, der er resultatet af en live-brygning fra sidste års festival. Pølserne står Meyers Pig & Chick hotdogs for.

Det sker kl. 16 på Mikkellers bryggeri og bar Baghaven, som også var en del af festivalen sidste år, og suppleres desuden af et dj-sæt med Den Sorte Skole kl. 18, hvorefter aftenens program er åbent.

Haven Festival er en skabt i et samarbejde mellem Claus Meyer, Mikkel Borg-Bjergsø (Mikkeller) og brødrene Aaron og Bryce Dessner fra The National.

Haven. 10.-11. august. Billetpris: 1.435 kr. Refshalevej 151, København.