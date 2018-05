Kommunen truer med at aflyse Distortions gadefester: »Hvis I gerne vil fortsætte med at holde jeres arrangement, så skal I stramme op« Teknik og Miljøforvaltningen har fra borgerrepræsentationen i Københavns Kommune modtaget et notat om utilfredshed med Distortion-festivalens håndtering af toiletforhold, larm og hærværk. Derfor er det nu ikke sikkert, at festivalen får tilladelse til at afholde gadefester i 2018.

Det er usikkerhed omkring, hvorvidt den populære og nok så omtalte gadefestival Distortion gennemføres i 2018. Den er planlagt til at løbe af stablen fra onsdag 30. maj til søndag 3. juni.

Som følge af problemer under de sidste års festivaler har Københavns Kommune denne gang bedt Distortion udforme materiale, der redegør for, hvordan festivalen vil sikre så få gener som muligt for byens borgere, mens festivalen varer. I et notat, som kommunens borgerrepræsentation har sendt til Teknik- og Miljøforvaltningen, fremgår det, at »Distortion NUS/NUS fortsat skal øge professionaliseringen af gadefesterne og minimere en række gener for beboerne i de festberørte gader«, såfremt festivalen skal leve op til kravene for at få godkendt rammeaftalen med kommunen.

Det materiale, som Distortion afleverede til tidsfristen 2. maj, blev ikke godkendt af kommunen, fordi det ikke var tilstrækkeligt. Derfor er tidsfristen undtagelsesvis blevet udskudt til 13. maj, og hvis der ikke forelægger kommunen de tilstrækkelige oplysninger og dokumenter her, får festivallen ikke sin hovedtilladelse, og gadefesterne under Distortion 2018 bliver ikke en realitet.

»Det handler om, at vi fra Rådhusets side har været kritiske over for Distortion og organisationen bags manglende evne til at have styr på deres arrangement og de ting, der skal planlægges og stilles til rådighed for, at arrangementet kan afvikles«, fortæller Niels E. Bjerrum (A) fra Borgerrepræsentationen.

Depositum tikkede ind efter bankens lukketid

Bjerrum uddyber, at nogle af de punkter, som kommunen ønsker Distortions redegørelse og plan for, blandt andet har handlet om mængden af toiletter og deres placering, trafikafvikling, støj, håndtering af hærværk, gade- og gårdpisseri samt beskyttelse af bede og blomster. Derudover er sikkerhedselementerne nogle af kritikpunkterne, men det har kommunen svært ved politisk at håndtere, fordi det egentlig er en politi- og beredskabsopgave.

Derudover er Distortion blevet bedt om at stille et depositum til rådighed, så eventuelle uenigheder ikke er nødt til at ende i en retssag efterfølgende, hvis tilfældet sker, at noget bliver smadret under festivalen.

»Vi har forsøgt at sige til Distortion, at hvis I gerne vil fortsætte med at holde jeres arrangement, så skal I stramme op på de her ting. Efterhånden har arrangementet fået så meget en slagside, at det er blevet en fest, hvor det er for svært at være beboer i byen samtidig med«, siger Niels E. Bjerrum og understreger:

»Det er ikke det samme som at sige, at de ikke må, det er bare at sige, at hvis de gerne vil fortsætte med det her, så er de nødt til at stramme op på nogle ting«.

Politiken kontaktede chefen for Distortion, Thomas Fleurquin, telefonisk ad flere omgange, men han ønskede at svare tilbage på mail. Her er hans svar:

Hvordan kan det være, at I ikke har kunnet levere det tilstrækkelige materiale til kommunen inden for den angivne tidsfrist?

»Vi har selvfølgelig været i løbende kontakt ugentligt og endda dagligt de sidste mange uger med Københavns Kommune TMF (teknik- og miljøforvaltning, red.). Kravene til tekniske tegninger er blevet strammet gevaldigt. Hver en højttaler og havebord skal indtegnes nøjagtigt. Det er ekstra tidskrævende når vi skal koordinere med omtrent 100 medarrangører. Efter at have snakket med Marathon i Kbh, JazzFestival, Golden Days og resten af branchen, kan vi tydelig mærke, at København er ved at miste sin uskyld mht. brug af byrummet til kultur: alle i branchen er ramt. Heldigvis er vi alle enige om, at vi skal optimere sikkerhed, sanitet og især generne for beboerne«.

På hvilke områder har I ikke kunnet leve op til kommunens krav?

»Især den nye forskrift for udendørsarrangementer (som var helt ny i 2017) har givet udfordringer: Vi har rykket mange scener rundt, og flere scener bliver nu akustiske - som f. eks. beboerfesten på Litauens Plads, hvor vi holder bal med 'Silent Disco' - der håber vi at ramme et lydniveau på 0 dB. Der var også et depositum, som skulle falde på plads til 3. maj, det gjorde den også, men først senere på dagen«.