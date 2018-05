Interview med kunstneren Anohni: Jeg vil have folk til at træde ud af deres fodgængerliv Anohni sender på sin helt egen frekvens, uanset om hun laver klimabevidste popsange eller billedkunst. Senere på måneden er hun aktuel med sin første soloudstilling i Danmark, og drømmen er at hive publikum ud af hverdagen og ind i noget dybere – præcis som når hun laver musik.

Med sin dybe, bløde stemme fortæller Anohni, at hun gerne vil hjælpe til i verden. Det har hun altid villet på de måder, som hun nu kunne, siger hun.

Interviewet foregår via telefon, og fra første til sidste svar er det, som om hendes stemme breder sig ud i hver krumning af telefonrøret, mens den taler fra et sted, hvor rummet og verden er meget større, så lytteren må knibe både øjne og ører sammen for at nå at opfange det hele.

Indtil for bare få år siden var Anohni bedst kendt som den britisk-amerikanske forsanger Antony Hegarty i bandet Antony and the Johnsons, som hun høstede stor anerkendelse med op gennem 90’erne og 00’erne.

Efter et kønsskifte udgav hun i 2016 sit første soloalbum som Anohni.

Albummet hed ’Hopelessless’, og med titler som ’Drone Bomb Me’, ’4 Degrees’, ’Obama’ og ’Why Did You Separate Me From The Earth?’ handlede det rent tematisk om meget af det samme, som Anohnis visuelle kunstværker gør: klimaforandringer, menneskers overgreb på naturen, politik og andre brandpunkter.

Sideløbende med musikken har hun altid haft billedkunsten med sig, fortæller hun, og den visuelle udtryksform er kommet til at fylde mere og mere for den 46-årige kunstner.

I forbindelse med Cph Art Week kan Anohnis første soloudstilling på dansk grund, ’Miracle Now’, opleves i Nikolaj Kunsthal frem til august.

Hvad kan Anohni hjælpe med?

Med ’Miracle Now’ vender Anohni tilbage til en gammel interesse, som hun skrev en fortælling om for 25 år siden.

Dengang handlede det om en søgen efter håb i en verden, der lader til at være ved at kollapse. Men denne gang sker det i en anden kunstnerisk udtryksform: billedkunsten.

Gennem installationer, skulpturer og arkiver af forskellig billedkunst arbejder hun med et samlet mål.

»Selv om det er 25 år siden, jeg første gang arbejdede med emnet, er det stadig aktuelt for mig, og jeg ville gerne udforske det mere. Ideen om, hvordan håb ser ud i en verden, der lader til at være ved at dø langsomt«, fortæller hun og beskriver store dele af sit liv som en opdagelsesrejse, hvor hun har forsøgt at blive forbundet med Jorden igen.

Hendes kunst indeholder derfor et ønske om at få beskueren til at indse, at det spirituelle kan blive adskilt fra det fysiske, den materielle verden og fra naturen.

Det er blandt andet det, folk skal reflektere over, når de besøger Nikolaj Kunsthal, håber hun.

Som kunstner inden for både musik og visuel kunst finder hun dog ikke en af kunstformerne nemmere eller sværere end den anden.

Anohni føler sig altid udfordret, siger hun.

Det sværeste er at gå væk fra værket og overlade det til publikum Anohni

Hun arbejder med materialer, som afhængig af kunstformen spørger – ligesom hun spørger sig selv konstant: Hvordan kan hun hjælpe til i verden?

»Min kunst og min musik har altid været parallelle processer. Jeg har altid lavet dem begge på samme tid, det er bare forskelligt, hvilke af dem jeg har vist frem offentligt«, siger Anohni, som dog mener at billedkunsten for hende er »en mere intim proces«.

Men selv om hun har beskæftiget sig med kunst og musik simultant, er rollerne som musiker og visuel kunstner selvfølgelig forskellige, netop fordi arbejdsprocesserne er forskellige og materialerne forskellige.

Men udfordringerne er de samme: »Den sværeste del er broen til den offentlige fremvisning og samtale. Det sværeste er at gå væk fra værket og overlade det til publikum, for i den situation går jeg væk fra noget, jeg virkelig kerer mig om«.

Vild med Danmark

Anohni er meget glad for at skulle udstille i Danmark.

I løbet af de sidste par år har hun allerede lavet meget kunstnerisk arbejde både i hovedstaden og i Aarhus, da denne var kulturhovedstad 2017, så hun kender danskerne og den danske kultur godt.

Derudover har hun mange venner rundt omkring i landet, og hun er »vild med Danmark og København specielt«.