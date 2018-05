Fodboldfest på Plænen: Tivoli viser Champions League-finale på 30 kvadratmeter stor skærm Tivoli har igen sikret sig retten til at vise årets finalekamp i Champions League 26. maj, hvor Real Madrid C.F. og Liverpool F.C. tørner sammen i kampen om guldet.

Det er nogle af de mest betydningsfulde timer for fodboldfans over hele verden, når det bliver afgjort, hvem der får lov til at indtage den øverste del af podiet i Champions League.

Program for Champions League i Tivoli 17:00-19.00 Happy Hour

18:00 Tivolis 175 års jubilæumsparade

18.35 Pede B byder velkommen fra Plænen

18.45 Konkurrencer fra Plænen

19:05 24-syv programmet ”Fodbold FM” med Rasmus Dam Nielsen som vært sender live optakt fra plænescenen

20.40 Fight Night show part 1 (Rap battle) 20.45 Kick off på Champions League-finalen 2018 mellem Real Madrid C.F. og Liverpool F.C. 21.30 Halftime show fra studiet + "Fight Night" show part 2 21.45 Anden halvleg 22.30 Konkurrencevindere offentliggøres 23.45 Fyrværkeri designet af Mads Nørgaard, tøjdesigner fra Koncertsalen Vis mere

Og det bliver uden tvivl sprængfarligt, når superklubben Real Madrid C.F. skal spille over for den engelske arbejderklub Liverpool F.C.

Kampen finder sted på NSC Olimpiyskiy Stadium i Ukraines hovedstad Kiev, men kan i år følges på en 30 kvadratmeter stor storskærm i Tivoli, når Plænen omdannes til et midlertidig stadion 26. maj kl. 20.45.

Man kan forvente lidt mere øl og lidt mindre candyfloss allerede fra kl. 17.00, hvor der varmes op med Happy Hour et par timer frem til kl. 19.00.

Herefter vil radioprogrammet Fodbold FM fra Radio 24-syv sende live optakt fra plænescenen med en række gæster.

Pede B vil være vært på dagen og styre slagets gang før kampen og mellem de to halvlege som en ægte rapper. Han vil nemlig dyste mod en kvalificeret rapmodstander i de bedste rim, mens de tager parti for hver deres finalehold.

Vil man sikre sig en god plads foran skærmen, handler det om at komme i god tid, da pladsen fyldes efter først-til-mølle-princippet.

Adgangen er gratis, så længe entré til Tivoli er betalt.