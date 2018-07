Dagens jazzanbefalinger: Det kan gå hen og blive en stærk følelsesfuld affære, når der i eftermiddag afholdes mindekoncert for Butch Lacy Mindekoncerten har et stort opbud af kunstnere bl.a. Suzanne Brøgger, Bob Rockwell, Jesper Løvdal og Kresten Osgood som sammen vil skabe en eftermiddag til ære for Butch Lacy.

En eftermiddag til ære for Butch Lacy

’Vi ønsker at dele et rum af kunst, musik og stilhed i ære for den resonans, Butch Lacy har slået an’. Sådan lyder en meddelelse fra familien og musikerne omkring den højt skattede amerikanske pianist, komponist, arrangør, underviser og inspirator, Butch Lacy, som havde sit virke i Danmark, og som døde tidligere på året.

Mindekoncerten har et stort opbud af kunstnere bl.a. Suzanne Brøgger, Bob Rockwell, Jesper Løvdal, Kresten Osgood, Carsten Dahl, Peter Rosendal og Lil Lacy. Det kan gå hen og blive en stærk og følelsesfuld affære.

Memorial Concert for Butch Lacy. Tirsdag 10. juli kl.14. Koncertkirken. Blågårds Plads.

Spansk stjernemusiker på vinbar

Den spanske multiinstrumentalist Jorge Rossy er naturligvis mest kendt som trommeslager i Brad Mehldaus roste klavertrio, men han kan og vil mange andre ting.

Under festivalen afholder han hver eftermiddag koncert på den lille vinbar Gaarden & Gaden. Her er der mulighed for at komme helt tæt på den originale musiker, når han tryller på vibrafon med R.J. Miller på trommer og Klaus Nørgaard på bas.

Jorge Rossy Trio. Tirsdag 10. Juli kl 16. Gaarden og Gaden. Kbh. N.

Marokkansk gnawa og nordisk sjæl

Sangeren og guembri-spilleren Majid Bekkas, der bl.a. er kendt fra sit samarbejde med den tyske klaverlegende Joachim Kühn, gæster Monmartre i stærkeste opstilling med dansk-svensk islæt.

Det bliver improvisationsmusik med en blanding af marokkansk gnawa, nordisk sjæl og stærke rytmer, når Bekkas spiller op med danske Stefan Pasborg bag trommerne samt svenskerne Jesper Nordenström på tangenter og Goran Kajfes på trompet og elektronik.

Bekkas/Kajfes/Nordenström/Pasborg: Magic Spirit Quartet. Tirsdag 10. juli kl. 20.Jazzhus Montmartre.