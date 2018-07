Den københavnske sommer er et mixtape af byens lyde: »Åbn dine vinduer – jeg elsker at høre fra dig«

Alle årstider har deres egne lyde. Efteråret skriger på, at du endelig får lov til at flå sweateren ud af skabet, fordi du kan høre årets første storm suse i vinduerne, der piber som en besat, fordi du ikke har fået fikset dem siden sidste efterår, hvor de også var utætte.

Mikroportræt Sandie Westh Alder og beskæftigelse? »31 år og radiovært«. Hvilket nummer kan du selv bedst lide at spille højt for åbne vinduer? »Jeg er ret tosset med at fyre op for Beyoncés 'Formation', når jeg har åbne vinduer. Primært så jeg kan råbe »When he fuck me good I take his ass to Red Lobster!«. Er der nogle lyde, du IKKE vil høre (ud over Rasmus Seebachs 'Engel')? »Jeg kommer muligvis til at lyde som en decideret lydjubeloptimist, men jeg er ret vild med lyde, så medmindre det er en brandskid, du fyrer af, skal du bare fyre op«.

Vinteren har patent på den knitrende sne tidligt om morgenen, når du træder ud ad din hoveddør.

Foråret kan man kende på de skrigende børn, der tidligt lørdag morgen på legepladsen tydeligvis ikke er blevet briefet om, at du deltog i DM i gin og tonic dagen før og vandt.

Endelig er der sommeren, som så absolut huser årets allerbedste hjemmelavede soundtrack. Kald det et storby-mixtape, om du vil. Sådan et mixtape, hvor første track er din nabo, der hører ’Master of Puppets’, som efterfølges af din genbo, der skændes med manden om, »hvor latterligt tæt han i øvrigt stod med Birgitte i weekenden, da Anette og Jan holdt sommerfest«.

Man bliver hevet ind i andres liv

Nu tror du måske, at jeg er sådan en lidt klam type, der bruger al min tid på at smuglytte til mine medborgeres samtaler, men om jeg så ville, så er det faktisk p.t. umuligt at undgå at blive hevet ind i andre menneskers liv, og årsagen til det er noget så basalt som vinduer.

De fleste af vores hjem er udstyret med op til flere af slagsen, og fælles for dem alle sammen lige i øjeblikket er, at vi jævnligt åbner dem, fordi Moder Jord, eller hvem det nu er, der styrer den slags, har valgt at velsigne os med en sommer sendt direkte fra et sydlandsk ferieparadis.

Jeg elsker åbne vinduer, for jeg er fuldstændig forelsket i konceptet omkring københavnernes lyde, fordi de er en del af det, der gør en by levende. F.eks. findes der nærmest ikke noget mere livsbekræftende end at cykle ned ad Nansensgade og passere lyden af forskellige samlejer, hvor jeg i sidste uge bare måtte konstatere, at mændene, eller kvinderne, havde fuldstændig styr på, hvad de havde gang i, tilfredshedslydene taget i betragtning.

En by af lyde

Så cyklede jeg der og blev kortvarigt helt forlegen, samtidig med at det næste, der ramte mig, var ufiltreret lykke, fordi nogens yndlingshold til VM tydeligvis lige havde scoret, og der ud fra en lejlighed strømmede et lettelsens brøl blandet med en kvindestemme, der råbte det klassiske: »Fuck ja!«.

Nede på gaden ikke langt derfra plagede en ung gut på ca. 3 solide år sin mor, om han ikke nok måtte få en is til, og jeg fornemmede hurtigt, at hun på bedste Svend Brinkmann-manér forsøgte at stå fast, indtil hun godt kunne se rationalet i, at hun på én gang kunne køle den lille barnemund ned og få den til at tie stille.

Jeg cyklede videre gennem København K, og på min færd hørte jeg alt fra asiatiske turister, der syntes frustrerede over de københavnske bycykler, som det jo nærmest også kræver et NemID at få lov til at bruge, til en mand, der velsignede mig med en fuldstændig blændende udgave af Celine Dions ’My Heart Will Go On’ på harmonika.