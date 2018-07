Minifestival præsenterer legendariske punknavne henover weekenden Er du til punkmusik, er der gode grunde til at kigge forbi festivalen 'Murda Twinz Getdown Vol. 3' i Underwerket og Valby Kulturhus i weekenden, hvor punkbands fra ind- og udland indtager scenen med masser af energi, attitude og anledning til moshing.

Måske har den varme sommer allerede gjort dig vant til at ryste vildt med hovedet for at lufttørre det våde hår efter et dyp i det blå.

Men har du endnu ikke fået nok af hovedryk og hårryst, har du muligheden for at ryste hele kroppen godt og grundigt igennem i weekenden, når punkfestivalen 'Murda Twinz Getdown vol. 3' løber af stablen i Underwerket og Valby Kulturhus 20-21. juli.

Her er der masser af hårdtslående hardcore- og punkmusik på programmet.

Hovednavnet på årets festival er det amerikanske punkband T.S.O.L. (True Sounds of Liberty), som mestendels spiller hardcore punk, men også stilarter som dødsrock, glam metal, art punk, horrorpunk og andre arter af punkgenren.

Bandet udgav sidste år deres tiende album, 'The Trigger Complex', og trods en igennem tiden skiftende bandbesætning er deres nutidige lyd tro mod den stil, de lagde ud med i bandets spæde, spirende år tilbage i 70-80'erne. T.S.O.L. blev nemlig grundlagt tilbage i 1978 og har således været et af de mest populære bands på den amerikanske punkscene i nu 40 år.

Navne som Battalion of Saints (US), INFA-RIOT (UK), Dayglo Abortions (CAN) og The Restarts besøger også festivalen i løbet af de to dage.

Det er tredje gang, at Murda Twinz Getdown finder sted, og som noget nyt i år bliver der opsat en mindre akustisk scene på Toftgårds Plads, hvorfra der bliver spillet ikke-forstærket punk og rock i de tidlige eftermiddagstimer lørdag 21. juli.

For at sikre kroppen lidt energi inden den helt store rystetur i moshpitten kan man at købe vegansk mad i 'Back to the Foodtruck', blandt andet chili sin carne (40 kr.) eller burgers til 50 kr. Arrangørerne fra bookingbureauet Murda Twinz lover desuden en billig bar.

Billetter til festivalen koster 150 kr. for en dag eller 250 kr. for begge dage og inkluderer også adgang til det afterparty, som finder sted både fredag og lørdag kl. 02-05 i Underwerket.

Murda Twinz Getdown Vol. 3.Fredag 20. juli - lørdag 21. juli. Underwerket og Valby Kulturhus.