Hemmelige koncerter og nye konstellationer: Til Haven Festival kan du opleve stjernemusikere optræde sammen på kryds og tværs Sidste år fandt hemmelige koncerter sted til Haven Festival. Igen i år lover arrangørerne uventede oplevelser, når festivalen løber af stablen om lidt over en uge. Man kan f.eks. opleve medlemmer fra Arcade Fire, Big Thief, The National, Kevin Morby og Selma Judith spille sammen i improviserede koncerter.

Var du til Haven Festival på Refshaleøen sidste år, fik du muligvis flere koncerter på oplevelseskontoen end forventet.

Sidste år fik festivalsgæsterne sig nemlig lidt af en overraskelse, da forsangeren fra Bon Iver, Justin Vernon, spillede en række ikke-annoncerede og delvist improviserede koncerter sammen med The National-guitarist Aaron Dessner. Og flere hemmelige koncerter med andre navne poppede op i løbet af festivalen.

Igen i år kan festivalgæsterne forvente at blive overrasket med hemmelige koncerter og nye band-konstellationer, når Haven Festival finder sted 10. og 11. august.

Musikere mødes på kryds og tværs

Det er et af Haven Festivals mærkesager at skille sig ud fra den traditionelle festivalform. Og det har de blandt andet gjort ved at få musikerne til at mødes i nye konstellationer.

Selv om festivalen ønsker at hemmeligholde de konkrete sammensætninger, man vil kunne opleve på festivalen, deler de dog nogle af navnene på de musikere, som man kan forvente at se optræde sammen på kryds og tværs til de såkaldte 'collaboration concerts' i løbet af festivalen.

Det er artister som Aaron Dessner og Bryce Dessner (begge fra The National), Richard Reed Parry fra Arcade Fire, harpenist Selma Judith, Alba August, Mette Rasmussen, Meg Duffy, Selina Gin, Kresten Osgood, Jeremy Black og Trever Hagen, som man som festivalsgæst kan forvente at opleve på kryds og tværs. Og mon ikke, der kommer flere til?

Og allerede nu kan man forberede sig på at opleve de to Dessner-brødre (Aaron og Bryce) spille sammen med The Royal Danish Orchestra , hvor de blandt andet vil opføre kompositioner af Jonny Greenwood fra Radiohead såvel som en komposition af Bryce Dessner selv.

Overraskelser i vente

Ønsket om at overraske festivalsgæsterne er et af grundkoncepterne med Haven, fortæller optrædende musiker og medgrundlægger af festivalen Aaron Dessner i en pressemeddelelse:

»Vi vil gerne være en festival, der udfordrer og eksperimenterer med det traditionelle, iscenesatte koncertformat og den normale festivalstruktur. En festival, der opfordrer til samarbejde blandt musikerne fra de forskellige band. Så i løbet af festivalplanlægningen har vi spurgt de optrædende artister, om de vil deltage i nogle mere åbne sessioner for at udvikle og skabe nye konstellationer med hinanden og uden set-lister. Det fungerede rigtig godt sidste år, så i år har vi udviklet det yderligere«.

Sidste år fortalte Haven hverken om koncerterne før, under eller efter, de fandt sted. Det skulle forblive impulsive happenings, der skete rundt omkring på pladsen, og som var forbeholdt de mennesker, der tilfældigvis befandt sig i den givne madbod eller på den specifikke græsplæne, hvor det skete.

Og det er ikke kun koncertformatet, der udfordres. Ligeså involveres festivalens kokke i musikken, musikerne hjælper til med ølbrygningen, og bryggerne hjælper med at skabe kokkenes menuer.

Haven Festival. 10. og 11 august på Refshaleøen.