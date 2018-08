Op med tomlen: Nu åbner Københavns officielle blafferstoppesteder Indtil videre er der i alt fire stoppesteder placeret i København. Flere er muligvis på vej.

Fremover bliver det måske lidt lettere at få sig et lift ud af byen - så længe man da har sin tommelfinger i god behold og ikke har noget problem med at stikke den i vejret.

Med Københavns fire nye officielle såkaldte 'blaffer-stoppesteder' er der i hvert fald nu kommet ordnede forhold for det gamle fænomen, man med rette kan kalde den oprindelige form for samkørsel.

De nye blafferstoppesteder er indrettet med det formål, at bilister og blaffere lettere og sikrere kan slå pjalterne sammen, når turen går ud af København. »Der er jo plads i bilerne. Det bliver også mere legitimt at blaffe, når bilerne kan se, at kommunen har sat sit stempel på det«, har blafferen Carsten Theede tidligere udtalt til Politiken.

Der er indrettet afmærkede båse til de officielle stoppesteder, som pt. er at finde ved Fisketorvet, Folehaven, Roskildevej og Hareskovvej - strategiske steder tæt ved motorvejene, der sigter mod at gøre afgangen ud af byen hurtig og smertefri.

Ideen er inspireret af blåstemplede blafferstoppesteder, som man kender fra blandt andet Tyskland og Holland, hvor traditionen har gunstige kår. I første omgang har initiativet en løbetid på to år frem til 2020, hvor initiativet evalueres af Politiet og Vejdirektoratet.

Det er Københavns Kommune og foreningen Blaffernationen, der arbejder for at udbrede blafferkulturen i Danmark med særligt fokus på tillid og fællesskab, som står bag projektet.

Hos Blaffernationen arbejder man fortsat på at stable flere blåstemplede stoppesteder på benene, næste gang gælder det Roskilde. Man kan læse meget mere om foreningen og blandt andet dele sine positive blafferoplevelser på deres hjemmeside.

Her finder du blafferstoppestederne: