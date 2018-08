Guide: Tag til parade, gratis Anne Linnet-koncert og debatter under Copenhagen Pride Week Københavns gader bliver igen fyldt med glimmer, farver og festlige mennesker, når Copenhagen Pride Week afholdes fra 14.-19. august.

I denne uge omdannes København til et farverigt mekka af mangfoldighed, når Copenhagen Pride Week afholdes fra 14.-19. august. Og foruden den kendte pride-parade kan man opleve alt fra koncerter til paneldebatter, workshops, drag shows, dansekonkurrencer og meget mere.

Ibyen har her samlet en håndfuld arrangementer, som du og dine venner kan tage til.

Anne Linnet spiller under de regnbuefarvede faner

Torsdag 16. august står i musikkens tegn, når popmusikkens dronning Anne Linnet med følge af regnbuefarvede kunstnere som X Factor-deltageren Sigmund og Theo X, der blandt andre spillede til Kronprins Frederiks private fødselsdagsfest tidligere på året, indtager scenen på Rådhuspladsen under dette års Copenhagen Pride Week.

Anne Linnet må siges at have været i rampelyset i år, hvor hun bl.a. modtog den prestigefyldte ’Pionerpris’ til de danske musikkritikeres prisuddeling Steppeulven, og et par måneder senere løb af sted med Musikforlæggernes Ærespris ved Carl Prisen 2018. Ligeledes dukkede hun i foråret op på danskernes tv-skærme, da dokumentarserien ’Anne, Sanne og Lis’ blev vist, hvorefter de tre musikdronninger Anne Linnet, Sanne Salomonsen og Lis Sørensen annoncerede deres fælles turné, som finder sted i foråret 2019.

Nu er hun klar til at få de regnbuefarvede faner til at blafre, når hun gæster Rådhuspladsen. Her får hun følge af fem andre kunstnere (Sigmund, Feel Freeze, Theo X, Jeanett Albeck, Ramona Macho & Rosa Lux og dj Wunderboy Cph), der ligeledes indtager pladsen under Rådhuspladsens regnbuefarvede rampelys selvsamme aften.

Anne Linnet m.fl. x Copenhagen Pride Week. 16. August kl. 21. Pride Stage, Pride Square (Københavns Rådhusplads). Aftenens koncerter går dog allerede i gang kl. 19 og løber frem til kl. 23. Der er gratis entré.

Imponerende dragkostumer, glimmer og farverige flag bevæger sig gennem byen

Ingen LGBT-fest uden den famøse parade. Og traditionen tro finder den sted den sidste dag i Copenhagen Pride Week, nemlig lørdag 18. august med afgang kl. 13. Her vil tusindvis af festklædte mennesker i dragkostumer, glimmer og blafrende regnbueflag vandre gennem byen i samlet flok.

Paraden starter kl. 13 ved Frederiksberg Rådhus, og ruten forventes at gå via Pile Allé, Frederiksberg Allé, Vesterbrogade, Hammerichsgade og Vester Voldgade for til sidst at nå Rådhuspladsen, hvor der afsluttes med stor fest. Alle er velkomne til at deltage i paraden. Og det er en ganske gratis fornøjelse.

Copenhagen Pride Parade. Lørdag 18. august kl. 13, Frederiksberg Rådhus. Du kan tilmelde dig og læse mere om paraden her.

Tag til alternativ optog på Nørrebrogade

Når startskuddet lyder for Copenhagen Pride på Frederiksberg Rådhusplads lørdag 18. august kl. 13, lyder selvsamme startskud, som noget nyt i år, også ved Nørrebro Station. Nørrebro har nemlig fået sin egen parade, der går under navnet Nørrebro Pride.

Den farverige parade tager turen ned ad Nørrebrogade med endestation på Dronning Louises Bro og senere Blågårdsgade, hvor der vil være aktiviteter for både børn og voksne frem til kl. 22.

Nørrebro Pride er ikke en del af Copenhagen Pride Weeks officielle program, men det er et sideløbende initiativ som ønsker at »hylde Københavns nok mest mangfoldige nabolag, og lade Nørrebros LGBTQ+-miljø få den opmærksomhed, som CPH Pride belejligt nok glemmer at tildele det«, skriver medarrangør Cecilie Noëlle Viet på sin Facebook profil. Du kan læse mere om Nørrebro Pride her.

Nørrebro Pride. Lørdag 18. august kl. 13, Nørrebro Station.