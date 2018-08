Amass bringer sin populære fried chicken-sandwich tilbage for en sommeraften Søndag 19. august byder restaurant Amass på fried chicken-sandwiches og kolde drikkevarer i egen have.

Da den bæredygtige gourmetrestaurant Amass for nyligt fejrede sin 5 års fødselsdag betød det et gensyn med AFC - Amass Fried Chicken - som tidligere har været et fast indslag i sommermånederne.

Og gensynets glæde var så stor, at Amass måtte melde udsolgt af de 280 fried chicken sandwiches (i en Andersen & Maillard croissant-udgave) på under tre timer.

Derfor bringer Amass nu AFC-sandwichen tilbage endnu en gang, søndag 19. august fra kl. 15-20 i egen have.

Og denne gang er der tale om den oprindelige version af den populære sandwich.

Altså den med sprød og saftig kylling på benet og med skind samt coleslaw, biscuits, spicy pickles og rigeligt med buttermilk dressing.

Den, som Amass tilbage i 2015 måtte droppe, fordi efterspørgslen simpelthen voksede sig så stor, at køkkenet ikke længere kunne følge med.

Fødselsdagsfesten viste som nævnt, at efterspørgslen ikke er faldet med årene, og Amass lover derfor at forøge mængden markant, så ingen skal stå forgæves i kø.

En AFC koster 150 kroner, og dertil kan man købe fadøl (50 kr.), vin på glas eller flaske (65/350 kr.) eller juice (35 kr).

Hvis sommervarmen helt uventet pludselig skulle udeblive, rykker arrangementet indendørs i Amass' gemakker.

Amass Fried Chicken Party. Søndag 19. august kl. 15-20. Amass' køkkenhave, Refshalevej 153, Kbh. K.