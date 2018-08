Gasoline Grill åbner ny perron-biks på en af landets travleste togstationer Siden fredag har man kunnet købe burgere fra Gasoline Grill på Vesterport Station, hvor burgerbaren har åbnet sin fjerde filial.

Den populære burgerbar Gasoline Grill åbnede i fredags en biks midt på perronen på Vesterport Station.

Selv om Gasoline Grill på deres facebookside skriver, at vejen til åbningen har været lang, har der ikke været meget larm forud for åbningen af den nye aflægger.

Men nu er den der altså.

Gasolines Grills fjerde burgerbar.

Midt på perronen på Vesterport Station.

Gasoline Grill åbnede den første biks tilbage i 2016 i en benzintank på Borgergade i Indre By, og de saftige burgere skabte hurtigt lange køer.

Ja, Gasoline Grills burgere blev på rekordtid et tilløbsstykke, og især da det amerikanske medie Bloomberg kårede burgerbaren som den 27. bedste i verden gik populariteten og kødannelsen amok.

Siden hen udvidede burgerbaren så med en filial i Niels Hemmingsens Gade og for nyligt åbnede de også en bod i Broens Gadekøkken på Christianshavn.

'Vil man hoppe toget over?'

Den fjerde burgerbar er tiltænkt pendlere og togfolk, der lige skal have en hurtig bid mad på rejsen - men det er endnu uvist, om stationsburgerbaren kan opnå ligeså stor succes som sine tre forgængere.

»Vi ved ikke, hvordan adfærden er på en station. I Danmark er vi ikke godt forvænt i forhold til at kunne få kvalitetsmad på togstationer. Hvis vi er supereffektive og ikke har for meget kø, så kan vi lave en burger på fire minutter, men hvis der opstår kø, kan det være vores gæster må springe et tog over, og det ved vi endnu ikke, om de er villige til at gøre« siger Klaus Wittrup, direktør og medejer af Gasoline Grill til TV2 Lorry.

Vesterport Station er en af landets travleste togstationer, og det er derfor ikke meningen, at man skal sidde og spise maden på stationen, hvor der i forvejen kan være trang plads.

Den nye biks er snarere en slags pilotprojekt, der skal teste, hvorvidt danskerne er klar til at kombinere togrejsen med kvalitetsmadkoncepter, som man kender det fra for eksempel New York og Tokyo, hvor michelinrestauranter holder til på togstationer og i metroen, fortæller Klaus Wittrup til TV2 Lorry.