Kvinderock og stærk tobak: Christianshavn fejrer 400 år i denne weekend - her er alt det, du skal opleve Christianshavn har skilt sig ud fra dag et, og gør det stadig, mens bydelen ændrer karakter. Denne weekend fejrer den engang så fattige, så rebelske og nu mondæne bydel sit 400-års jubilæum.

Den lille bydel, det første, man møder efter Knippelsbro, har en usædvanlig historie, som er milevidt fra Christiansborg og Børsen, der troner på den anden side af vandet. Den er gået fra arbejderbydel til slumstormernes og hippiernes foretrukne legeplads.

I dag er bindingsværkshusene, der idyllisk er omringet af kanalerne, forbeholdt det pengestærke segment. Ibyen guider til bydelens jubilæum, der begynder fredag og slutter søndag.

Fredag 17. august

Kunst på badeanstalten

Billedkunstner Lone Arendal udstiller christianshavnermotiver i træsnit i den gamle badeanstalt Sofiebadet. Når man træder ind i anstalten fra 1909, tager man et skridt tilbage i historien.

Sofiebadet åbnede for at sikre, at christianshavnere uden bad i lejligheden fik mulighed for at blive skrubbet under neglene og få et bad. Der vil være mulighed for at blive vist rundt.

Sofiebadet, fernisering kl. 18-20. Sofiegade 15A, Kbh. K

Madens Christianshavn

Hele weekenden vil der være mulighed for byvandringer i bydelen. Om fredagen er det med fokus på mad, og der ligger ikke så få restauranter på Christianshavn med michelinstjerner i hatten. Mon ikke man når forbi Noma? Og Kadeau. Og Era Ora. Smagsprøver er, så vidt vides, ikke inkluderet, men man kan jo håbe.

Dagens byvandring. Kl. 17, Wildersgade 10B, Kbh. K. Se andre byvandringer på: www.facebook.com/chr400

Lokalmusik

Christianshavn har en stærk musiktradition, og Bolværket spiller op til fest fredag aften. De siger selv, at deres inspiration kommer fra Steppeulvene, Keld og Hilda, AC/DC, Gasolin’, Hestehviskeren, King George, jalousi, hævn, kærlighed, øl, graviditet, faderhuse, religion, liv og død – så er man ligesom dækket ret bredt ind.

Bolværket, kl. 20.15-21.45. Christianshavns Torv, Kbh. K

Lørdag 18. august

Linje 8 bliver levende igen

Eller det vil sige, en sporvogn fra linje 8 udlånes til dagen. Så kan nogen mindes, hvordan sporvognen slangede sig gennem Dronningensgade, og vi andre kan drømme om dengang, man ikke skulle ned under jorden eller sidde i en fugtig gul bybus.

Linje 8. Kl. 11-18. Dronningensgade 53, Kbh. K

Kvindefængslet

Det er svært at forestille sig, at en af de mest mondæne adresser engang husede et kvindefængsel, men det er ikke desto mindre, præcis hvad der lå, hvor Lagkagehuset i dag er placeret.

Få hele historien i Christianshavns Beboerhus, hvor man ligeledes kan udstyre sig med en tatovering magen til de indsatte kvinders.

Tatoveringer fra Christianshavns Kvindefængsel kl. 12-18. Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, Kbh. K

Kvinderock på torvet

På Christianshavns Torv spiller rockbandet Gasoline. Bandet består af fem kvinder, og de er, måske ikke så overraskende, blandt andet inspireret af Gasolin’, og rygterne siger da også, at et medlem derfra vil indfinde sig som gæst.

Gasoline m. Christianshavns All Stars kl. 20-22. Christianshavns Torv, Kbh. K

Finalen

Lørdag aften er det muligt at se film på en storskærm, der vil noget. Her bliver dokumentaren ’Christianshavn – byen ved vandet’ vist på broklappen på Knippelsbro, der er spærret af i anledningen. Filmen viser Christianshavn i dag samt de mere ukendte sider af bydelen.

Filmvisning kl. 22.30-23.00. Knippelsbro

Søndag 19. august

Slentretur med al slags musik

Fra små både i kanalerne og pop-up-scener rundtomkring vil forskellige gademusikanter sørge for stemningen. Her vil man kunne lytte til alt fra pikante viser til funk og gypsyjazz.

Gademusik kl. 11-17. Rundtomkring på Christianshavn

Ohøj

Christianshavn er omgivet af vand, så selvfølgelig har det også været et sted for sømænd. Kig ind på skoleskibet ’Georg Stage’ og se, hvordan forholdene for sømænd er i dag. Skibet er et af de flottere af slagsen, en tremastet sag fra 1934. Hop om bord og lær mere om livet til vands.

Georg Stage kl. 13-16 (også lørdag 13-17 og 18-20). Asiatisk Plads