Klumme: Slidte, billige, mondæne Christianshavn! Jeg har dig helt inde i min fede hjertekule

Da vi tog afsked den aften inde ved Nørreport, sagde jeg til Jan, at næste gang vi sås, var jeg højst sandsynligt blevet far. Og ganske rigtigt. Få timer efter at jeg havde lagt hovedet på puden den nat, fik min kone veer, og hen ad formiddagen kom Asta til verden. Næste gang jeg stod i Chesters ude på Christianshavn, kom jeg til at tænke på Jan og sendte ham fluks den bedste sms i mit liv: »Hey Jan. Tak for sidst. Guess what? Det blev ’a Thursday’s child’«.

Du rummer os alle

Sådan er du, Christianshavn. Et torsdagsbarn med et langt og lykkeligt liv foran dig. Den perfekte ramme for skelsættende begivenheder for alle os, der boltrer os på dine kvadratmeter, spiser på dine restauranter, drikker os fulde på dine barer og får de der oplevelser, der former og ændrer og definerer spisende, tænkende og elskende mennesker.

Jeg kommer tilbage igen og igen – med glubende appetit. Tillykke med de 400.