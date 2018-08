Krig på klubben: Nogle af verdens bedste skakgenier dyster på dansegulvet på københavnsk ... natklub? Natklubben Chateau Motel forvandles til en slagmark, når tre af verdens bedste kvindelige skakgenier udfordrer tre af Danmarks bedste mandlige talenter i en skakturnering fredag aften. Og du kan også spille med.

Det lyder sært med skak på en københavnsk natklub. Men det er lige præcis det, der foregår fredag aften, når Chateau Motel inviterer indenfor til skakturnering.

Natklubben forvandler dansegulvet til en slagmark, hvor tre af verdens største kvindelige skakgenier udfordrer tre af Danmarks største mandlige talenter.

Skak skal være mainstream

Det er i samarbejde med to af landets største skakentusiaster, Mathis Eskjær og Rune Friborg fra Outragechess, at fredagens skakturnering er blevet en realitet. Her skal verdensmester Mariya Muzychuk (Ukraine), U18 verdensetter Zhansaya Abdumalik (Kazakhstan) og International Mester og YouTube-stjerne Anna Rudolf (Ungarn) dyste mod Stormester Jakob Vang Glud, U18 Europamester Jesper Thyboe og International Mester Nikolaj Mikkelsen. Kønnene kæmper i Det Royale Spils Formel-1, også omtalt som lynskak.

Vi almindeligt dødelige kan også snuppe en drink og et slag skak, og er man ekstra modig, kan man tage kampen op mod en af verdens største skakstjerner, nemlig den svenske stormester Nils Grandelius. Men bare rolig, han tager bind for øjnene og udfordrer fire spillere på én gang, så der burde være en lille chance for at klare sig, om ikke andet så nogenlunde.

Man kan også slå ørerne ud og lytte til den syvdobbelte Danmarksmester Sune Berg Hansen, som taler om skakturneringer, mens man ude i gården kan nyde kolde øl og 500 gratis ’Chess Burgers’, mens der vises skakturnering på storskærm.

Entreen denne aften er gratis.

Skakturnering på Chateau Motel. Fredag 24. august kl. 17-23, Knabrostræde 3, Kbh. K.