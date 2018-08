Grisefest, snaps'n'disco og intim gastronomi: Her er den store guide til Copenhagen Cooking

Gemyse. Tivoli, Vesterbrogade 3, Kbh. V. www.nimb.dk/gemyse

Vegetaren

Festivalens grimmeste buffet

Det er langtfra alle frugter og grøntsager, som får lov at finde vej til din nærmeste Netto. De er simpelt hen for grimme, lyder den fældende dom. Men bag planterigets utallige quasimodoer gemmer sig et hjerte med essentielle vitaminer, mineraler og kostfibre. Med kærlig behandling af kvinderne bag Grm, Carolin Schiemer og Petra Kaukua, bliver de kasserede uhyrer forvandlet til en smuk, smagfuld vegetar- og veganermiddag mandag 27. august.

Food Club/Eat Grim. Sortedam Dossering 7 C, Kbh. N. www.eatgrim.dk

Brace goes Green

Onsdag 29. august omdanner chefkok Nicola Fanetti sin restaurant, Brace, fra et michelinbelønnet nordisk-italiensk fusionskøkken til et vegetarisk økoparadis – otte grønne retter serveret family style. I aftenens bæredygtige anledning bliver grøntsagerne grillet på kokosnøddekul, og selv det kødædende folk vil formodentlig glemme alt om en sidste pølse på grillen denne aften.

Brace. Teglgårdsstræde 8 A, Kbh. K. www.restaurantbrace.dk

Årets store VegFest

At vi skal spise grønnere, har du selvfølgelig læst til uendelighed i avisens spalter. Men er dine grønne inspirationskilder allerede tyndslidte, bør du slå et smut forbi Tiørens plæne hen over weekenden. Her er rig mulighed for at indsamle plantebaserede (for)råd til resten af året. Til årets vegetariske festival vil der være masser af workshops, debatter, foredrag og derudover 30 madboder samt 20 salgsboder med inspirerende grønne produkter. Så kom og fejr det skønne, grønne køkken og dets utallige muligheder.

Vegetarisk Festival. Tiøren, Amager Strandpark, Kbh. S. www.vegetariskfestival.dk

Gratisten

Tegning: Philip Ytournel

