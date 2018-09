Folkene bag Dyrehaven og Bakken åbner ny café i skatepark på Nørrebro Den nye café Friheden ved Nørrebro Skatepark holder åbent fra morgen til sen aften og har både morgenmad, frokost, snacks og aftensmad på menukortet.

Folkene bag de tre hotspots Bakken i Kødbyen, Dyrehaven på Sønder Boulevard og Condesa i Indre By har netop åbnet cafeen Friheden på Nørrebro.

Her kan du tirsdag til søndag få både morgenmad, frokost og aftensmad, og i weekenden er der musik fra vinyl-djs, som spiller gamle eksotiske plader med alt fra world til jazz til boogie og til funk.

En egentlig adresse har den nye café ikke, men du finder Friheden ved Nørrebro Skatepark mellem Den Røde Plads og Hillerødgade.

»Friheden på Nørrebro er den slags café, vi længe har drømt om at åbne. Et sted med morgenmad, frokost og aftensmad, afslappet stemning og musik, og gode drikkevarer til fornuftige priser. Her kan du få en håndbajer til 25 kroner og et godt glas naturvin til en halvtredser«, skriver Friheden på sin facebook-side.

Menukortet byder på forskellige hjemmelavede og for så vidt muligt økologiske serveringer.

Morgenkortet byder blandt andet på shakshuka (porcherede æg i tomatsovs), spejlæg-surdejsbrød-sandwich med sauteret grønkål, bacon og spinat, havregrød med bærkompot, ostemadder og andet godt til at stille morgensulten. Filterkaffen koster 15 kr., og derudover er der hjemmelavede lemonader og friskpresset juice til 35 kr.

Til frokost kan man for eksempel få en omgang økologisk hønsesalat på rugbrød med champignon, bacon og blomsterkarse (78 kr.).

Aftenkortet byder blandt andet på frisk pasta med pimente creme, gambas og mønsk manchego-ost fra Hårballe Mejeri (115 kr.).

I weekenden lægger vinyl-djs lyd til aftenen, men i et lydniveau, der ikke overdøver samtalen. Ideen er nemlig, at Friheden skal give gæsterne, ja, frihed til at tale sammen over en øl, et glas naturvin eller en bid mad.

Køkkenet holder åbent tirsdag og onsdag kl. 8.30-21 og en time længere torsdag og fredag (kl. 8.30-22). Lørdag er der mad fra 9.30 til 22 og søndag kl. 9.30-21. Der er dog sen køkkensiesta alle ugens åbningsdage mellem kl. 16-18, men mulighed for at købe snacks fra kl. 17 - for eksempel krabbeklør med ramsløgsmayo og surdejsbråd (185 kr. for to personer).

Friheden. Ved Nørrebro Skatepark mellem Den Røde Plads og Hillerødgade, Kbh. N.