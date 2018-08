Kunstmessen Chart inviterer til gratis åbningsfest med koncerter, østers og vodka i store mængder Fredag skydes kunstmessen Chart Art Fair i gang med stor og gratis fest i Kunsthal Charlottenborgs gård. Her er der både koncerter, dj's og selvfølgelig også kunst på programmet.

Ingen kunstkomsammen uden åbningsfest.

Derfor kan du fredag 31. august fra kl. 16 tage turen forbi de Instagramvenlige gårde ved Charlottenborg og feste kunstmessen i gang til lyden af blandt andre den britiske rapper King Larry B, danske Julie Lænkholm og Nikolaj Vonsild fra When Saints Go Machine.

Sniger sulten sig ind, kan du spise dig mæt i mad fra Paté Paté, østers fra Rouge Oysters og drinks fra Belvedere. Godterne finder du i de fem innovative pavilloner, som er kreeret af vinderne i Charts årlige arkitektkonkurrence.

Koncerter i gården

Der vil også være flere optrædener at opleve fredag aften. Ikke færre end to livekoncerter og fire dj’s skruer op for lyden og fylder gården med feststemning.

Her kan man se frem til rituelt sangværk af danske Julie Lænkholm, mens britiske Denzel Himself indtager scenen med rap. Ligeledes britiske King Larry B, tyske Perel samt lokale navne som Kasper Bjørke og Nikolaj Vonsild, særlig kendt fra When Saints Go Machine, vil tage plads bag pulten under aftenens åbningsfest.

Når aftenen er ved at gå på hæld, betyder det langt fra, at aktiviteterne er forbi. Resten af weekenden kan man bl.a. opleve flere musikalske liveoptrædener, overraskende og fysiske installationer som tekstilpupper, der vokser på murstenene, og sansefest, der inviterer børn til ’mærk-hvad-der-er-i-kassen’-leg. Og det hele er en ganske gratis fornøjelse.

Åbningsfest Chart Art Fair. 31. august kl. 16. Charlottenborg, Nyhavn 2, Kbh. K.