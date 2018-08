Jazz, jazz, jazz: September byder på masser af jazz Politikens to jazz-eksperter Christian Munch-Hansen og Henrik Palle anbefaler her fem nationale såvel som internationale jazzkoncerter på dansk grund.

Intens svensk sangfugl

Hun har taget den svenske jazzscene med storm, den unge vokalist Isabella Lundgren, som lægger sig i den bløde, susende kurve med flere andre fine svenske sangerinder, der imponerer publikum og anmeldere i disse år. For nogle måneder siden kunne man i Montmartre eksempelvis opleve stortalentet Ellen Andersson med egen gruppe. Nu er turen så kommet til Isabella Lundgren, der kommer med en tæt akustisk trio, personificeret af pianisten Carl Bagge, bassisten Niklas Fernquist og trommeslageren Daniel Fredriksson.

Der er således mulighed for at se svensk jazz an fra en frisk mainstream- og jazzpop-vinkel, hvor håndværket er mere end i orden. Lundgrens stemme er noget for sig. En krydsning af Billie Holiday og indiepop. Og så har hun en forkærlighed for dæmpet intense sange.

Isabella Lundgren: Swedish Vocals. 6. september kl. 20. Jazzhus Montmartre. Store Regnegade 19A Kbh. K.

Foto: Pr-foto: Frederic Boudin Økland spiller på både violin og det sjældne barokinstrument viola d’amore. Dog har han især gjort sig bemærket gennem sit innovative og samtidig dybt traditionsbevidste spil på den norske hardangerfele.

Økland spiller på både violin og det sjældne barokinstrument viola d’amore. Dog har han især gjort sig bemærket gennem sit innovative og samtidig dybt traditionsbevidste spil på den norske hardangerfele. Foto: Pr-foto: Frederic Boudin

Brillant hardangerfele

Med en praksis på violin, hardangerfele og gamle barokinstrumenter er Nils Økland en af Norges markante nutidskunstnere, der kan levere brillant melodisk og klangstimulerende musik i krydsfeltet mellem nordisk folkemusik, kammermusik og tidløs improvisatorisk leg. Han er ikke nogen flittig gæst i Danmark, så det er med at gribe anledningen, når han lørdag aften fører an i Brorsons Kirke med sin fornemme akustiske gruppe.

Ud over ham selv på strygere består orkestret af træblæseren Rolf-Erik Nystrom, harmoniumspilleren Sigbjørn Apeland, multiinstrumentalisten Hakon Mørch Stene på bl.a. slagtøj og vibrafon og bassisten Mats Eilertsen. Noget af et stjernehold, der da også vandt en kategori i den norske ’Spellemannsprisen’ for deres seneste udgivelse ’Lysning’. En musik fuld af billedskabende kvaliteter, norsk sjæl og dragende drømme.

Nils Økland Band. 2.september kl. 20. Brorsons Kirke, Kbh. N.

Den ellingtonske violin

Tivoli er bestemt andet og mere end stedse mere frygtindgydende forlystelser og genanvendelige fadølskrus og ubetalelige rejemadder, man skal vente en krig på at få serveret. Den smukke forlystelseshave midt i København byder også på musikalske vederkvægelser, blandt andet i form af en koncertrække, hvor kendte solister spiller sammen med Tivoli Ensemblet.

En af disse gæster er violinisten Kristian Jørgensen, som har været en tur i Smithsonian Institutes arkiver i Washington, USA, og der har han fundet noder med sjældent opført musik af ingen ringere end Duke Ellington, manden, hvis musikalske geni vi endnu kun er begyndt at fatte omfanget og betydningen af. Så det er bare om at dukke op i Orangeriet i Tivoli, hvor orkestret ledes af Peter Jensen.

Koncerten er gratis, hvis man har betalt entré til Tivoli.

Kristian Jørgensen og Tivoli Ensemblet. Ellingtonia. 5. september kl. 19. Tivoli – Orangeriet

Foto: Arkivfoto: Joachim Adrian På billedet ses freejazzsaxofonisten Peter Brötzmann.

På billedet ses freejazzsaxofonisten Peter Brötzmann. Foto: Arkivfoto: Joachim Adrian

Dristige overraskelser

Det er fjerde gang Freedom Music Festival ruller i hovedstaden. Her er der fokus på ofte overraskende små og store navne inden for det eksperimenterende og improviserede.

Festivalen kulminerer i weekenden med musik for dristige og sultne ører. Således kan man i Koncertkirken fredag aften opleve bratsch-mesteren Mat Maneri fra USA med sin canadiske instrumentkollega Tanya Kalmanovitch. Disse stiller op til artist talk lørdag i pladebutikken Insula Music på Blågårds Plads. Her kan man samme dag møde det legendariske blæserkraftværk Peter Brötzmann. Og den karismatiske tyske saxofonist er lørdagens highlight i et unikt møde med den amerikanske pedal steel guitarist Heather Leigh.

Lørdag bydes der også på interaktiv ’film/paintings/music experience’ med Paul Hubweber, Ebba Jahn og den festivalansvarlige bassist Tomo Jacobson.