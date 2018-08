Kunstredaktørens udstillingsanbefalinger: 17 samtidskunstnere fortolker på hver sin vis det samme fænomen: døden Udstillingen tager gæster med på en tur lige før døden indtræffer til blot mindet om de afdøde er tilbage. Bliver udstillingen for dyster, kan du i stedet opleve Henrik Saxgrens skildring af sine seks måneder i Grønland eller du kan opleve McKeever og Deacon i en duo-udstilling.

Alting har en ende

Som helhed er døden en dårlig nyhed, som vi helst ikke taler om, men dog er nødt til at forholde os til. Med hollænderen Anne Berk som kurator har Kunstcentret Silkeborg Bad lavet en modig udstilling omkring dette definitive emne.

På udstillingen har 17 samtidskunstnere – fra Holland, Belgien og Tyskland – givet deres bud på og tolkning af temaet. Blandt de hollandske deltagere møder man bl.a. Erszébet Baerveldt, Célio Braga, Desiree Dolron, Jeroen Eisinga, Alet Pilon og Roy Villevoye.

På symbolsk vis passerer publikum gennem forskellige stadier: Fra tiden før døden indtræffer, og hvor kroppen forandres, til dødsfaldet, tiden efter, hvor kroppen nedbrydes eller helt forsvinder, til sidst hvor kun mindet om afdøde er tilbage. Udstillingen har modtaget støtte fra Hollands Ambassade og Statens Kunstfond.

’Beyond the Body’. KunstCentret Silkeborg Bad. Gjessøvej 40, Silkeborg. Fra 1. september til 9. december.

Foto: Henrik Saxgren/Galleri Profilen Henrik Saxgren har siden 2014 tilbragt mere end seks måneder i det område af Nordvest-Grønland, som Knud Rasmussen kaldte Thule. Her arbejdede han på sin bog Ultima Thule.

Saxgren i Thule

Henrik Saxgren er proto-eksemplet på en fotograf, der deler blod med sine motiver. For når han tager billeder fra et område, som nord for den 76. breddegrad i Grønland, så lever han på – og med – dette fjerne udsatte sted, hvor temperaturerne kan nå ned på minus 35 celsius.

Han fotograferer ud fra en dyb sympati med menneskenes levevilkår, og han har føling med de naturfænomener, der som en konsekvens af den globale opvarmning og klimaforandringen truer dets beståen og egenart.

Fra 2014 til 2016 tilbragte Saxgren mere end seks måneder i Thule, som er det navn, polarforskeren Knud Rasmussen gav denne destination. Der kom en bog ud af Saxgrens ophold, ’Ultima Thule’, og den har haft international betydning for fotografen.

Henrik Saxgren. 76 grader nord. Galleri Profilen, Grønnegade 93. Aarhus C. Fra 31. august til 4. oktober.

Foto: Anders Sune Berg, courtesy of Galleri Susanne Ottesen Frem til 6. oktober kan du opleve duo-udstillingen med McKeever og Deacon hos Galleri Susanne Ottesen.

To engelske venner

Seks gange har englænderen Ian McKeever udstillet separat hos Galleri Susanne Ottesen. Og tre gange har waliseren Richard Deacon gjort set samme. Hertil kommer en række gruppeudstillinger i galleriet, som de begge har taget del i. Kun én gang tidligere har de udstillet sammen som en slags duo. Det var i 1999. Men nu gør McKeever og Deacon det igen, knap 20 år efter.

For mens McKeever holder sig til de to dimensioner, som maleriet byder på, har Deacon som billedhugger tre dimensioner at gøre godt med. Med andre ord: De supplerer og nuancerer hinanden, men de tager ikke noget fra hinanden. Begge kunstnere møder med nye værker, og det er baggrunden for, at galleriet vil lade fremstille et katalog som en dokumentation af selve udstillingen.

Ian McKeever og Richard Deacon. Galleri Susanne Ottesen, Gothersgade 49. Kbh. K. Til 6. oktober.