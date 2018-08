Copenhagen Cooking: Bliv klogere på både øl og kaffe til smageaften under den københavnske madfestival Smag dig gennem seks forskellige kaffer og fire forskellige øl, når kaffehuset The Coffee Collective og bryggeriet To Øl i anledning af Copenhagen Cooking inviterer til en aften med kaffe- og ølsmagninger.

De fleste voksne mennesker sætter stor pris på en god kop kaffe og et godt glas øl.

De kolde og varme drikke kan holde snakken kørende, for er der noget, man kan tale længe om, så er det de mange variationer, som kaffe og øl kan fås i. Bryggemetoder, bønnesorter, gæring, humletyper. Listen er lang.

Og i aften får du muligheden for at blive endnu skarpere på dine samtaleemner omkring kaffe og øl-bordet. Bryggeriet To Øl og kaffehuset The Coffee Collective inviterer nemlig til en aften med smagninger på lige netop øl og kaffe.

Arrangementer finder sted i aften kl. 19-21 hos The Coffee Collective (Kirsten Benikows Gade 2, kbh. K.). Det koster 250 kroner at deltage.

Øl- og kaffesmagning

Aftenen skydes i gang med et skud af koffein. Her bliver man præsenteret for seks forskellige kaffer, der giver et billede på de forskellige kaffetypers mange smagsnuancer. Her vil man blandt andet kunne smage på frugtige Kenyaer og blomstrede Etiopiere tilsat nørdet viden af kaffeekspert Callum Hare.

Smagen af kaffebønder bliver efterfølgende afbalanceret af fire forskellige øl i fire forskellige stilarter. Her er det ølekspert Raine Coles, der deler ud af sin viden om de fire øltyper, der tæller en IPA (Walk'n The Park), en alkoholfri Ale (Under The Radar), en med Earl Grey (Ms. Grey) og en med noter af sort kaffe (Black Malts and Body Salts).

Arrangementet afholdes i forbindelse med Copenhagen Cooking.

Beer & coffee tasting. The Coffee Collective, Kirsten Benikows Gade 2, kbh. K.