Gang i gaden foran Panumtårnet: Omvandrende gadefestkaravane indtager Nørrebro på lørdag Lørdag 8. september kan du nyde den sidste rest af sommer, når ’Gadefest on Tour’ indtager Blegdamsvej med musik, kunst og kultur.

Efteråret er officielt over os, men det er ikke ensbetydende med, at den store strøm af gadefester har nået sin ende.

For på lørdag kan du søge mod torvet foran Panumtårnet, Blegdamsvej, og feste til lyden af elektroniske toner, mætte dig i mad fra forskellige gadekøkkener, gå på opdagelse i en fotoudstilling og meget mere.

Dagens program skydes i gang kl. 14 og løber til ud på aftenen, og det hele er en ganske gratis fornøjelse.

Fest i gaden

Det er den danske dj-duo TooManyLeftHands, der sætter lyd i gaden, når festen går i gang. De har desuden inviteret en række af lokalkendte- og udefrakommende artister med på scenen.

Duoen, der udgøres af Anders K og Martin Nick, er efterhånden ikke til at komme udenom hverken herhjemme eller på den internationale elektroniske musikscene. De har både spillet i de franske alper, på Ibizas badestrande og på danske scener på bl.a. Tinderbox, Smukfest og Distortion.

Ud over muligheden for at lytte til en masse elektronisk musik, vil der også være mulighed for at mætte sig i mad fra forskellige verdenskøkkener, drikke kolde øl til venlige priser, deltage i aktiviteter såsom danse-workshop med argentisk folkedansetrin og dykke ned i en fotoudstilling af Verdens Kultur Centret.

Omvandrende gadefest

Gadefest on Tour er en gadefest-karavane, der lægger vejen forbi ni af er de største danske byer med ønsket om at ryste byen sammen og hylde de lokale.

»Vi gør vores bedste for at bidrage til de gode øjeblikke i tæt samarbejde med vores partnere. De gode øjeblikke skabes oftest i fællesskab, hvilket er hele fundamentet for Gadefest On Tour«, skriver en af arrangørerne, Peter Schmidt Andersen, i en pressemeddelelse.

Foruden TooManyLeftHands står bryggeriet Royal Beer samt en række af lokale samarbejdspartnere, herunder Det Sundhedsvidenskabelige Falkultet på Københavns Universitet, også bag den omvandrende gadefest, der slår sig løs på Nørrebro på lørdag.

Gadefest on Tour. Lørdag 8. september kl. 14-22, Blegdamsvej, Kbh N.