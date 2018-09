Kom med til Bilfri Søndag på Nørrebro: Byt den firehjulede ud med kridt, boldspil og fadøl i gaden Søndag 16. september bliver Nørrebrogade bilfri og i stedet fyldt med debat, mad og fadøl, når Nørrebro Lokaludvalg endnu en gang inviterer til 'Bilfri Søndag'.

Søndag 16. september bliver hele Nørrebrogade – fra Dronning Louises Bro i den ene ende til Nørrebro Station i den anden – bilfri fra klokken 14 til 18.

I stedet for trafik fyldes gaden med masser af aktiviteter såsom kridtmaling, kampsport, teater og politiske debatter. Aktiviteterne får følgeskab af musik, madmarked og kolde drikke.

Nørrebro Lokaludvalg inviterer nemlig til 'Bilfri Søndag' for at hylde nabolaget og, som de skriver i en pressemeddelelse, for at »sætte fokus på alle de gode ting, vi har på Nørrebro«.

Fodbad, boldspil og fællessang

Når bilerne rykker ud, rykker mere end 25 lokale idræts- og fritidsforeninger, institutioner og andre aktører ind med forskellige arrangementer og aktiviteter. For eksempel vil der være mulighed for at afprøve kræfter med taekwondo, synge med på fællessang, blive ansigtsmalet, bygge sæbekassebiler, spille bold eller få et fodbad.

Alt sammen lige der, hvor bilerne plejer at suse afsted.

Langs Assistens Kirkegårds gule mur vil der fra kl. 15 også være gadedebatter på programmet. Her vil bl.a. Børne- og Ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) og Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) sætte fokus på de udfordringer, som ifølge lokaludvalget optager nørrebroerne. Det er udfordringer som byfortætningen og unges muligheder for at dyrke deres fritidsinteresser, der vil blive debatteret, diskuteret og vendt i håb om at komme en løsning nærmere.

Du kan læse mere om dagens program og aktiviteter lige her.

Søndag den 16. september 2018 på Nørrebrogade fra Dr. Louises Bro til Nørrebro St. Kl. 14-18 (lige efter Copenhagen Half Marathon).