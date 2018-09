Fra forbudt sex til samfundskritik i Cinemateket: Tag med på opdagelse i skyggesiderne af B-filmens historie I samarbejde med Golden Days-festivalen undersøger Cinemateket i dagene 3.-24. september skyggesiderne af såkaldte B-film, hvor instruktører havde frihed til at eksperimentere med alt fra stil til tabuemner.

'Foxy Brown', 'Weatherwoman', 'Dracula’s Daughter', 'Mordets Melodi' m.fl. har det til fælles, at de alle er B-film. Forstået som anden i rækken. De er blevet til med få ambitioner, er ofte præget af klicheer og så er budgettet også et helt andet, end man ser hos de såkaldte A-film - blockbusterne, de store Hollywoodproduktioner.

Men ikke alt er dårligt ved B-film. Det vil en række foredragsholdere forsøge at overbevise os om, når Cinemateket i forbindelse med Golden Days-festivalen, der finder sted 3.-24. september, inviterer til en række foredrag og filmvisning.

Friere tøjler

På trods af lave budgetter havde de såkaldte B-film den fordel, at de åbnede for en større frihed hos instruktørerne. De fik så og sige friere tøjler, fordi der pga. de lavere budgetter ikke var lige så mange penge på spil for produktionsselskaberne.

Instruktørerne fik mulighed for at introducere usædvanlige greb, indvæve uventede motiver og give rutinestof et personligt udtryk.

Med tiden er mange af disse B-film, der havde deres storhedstid i USA i 1940’erne og i Europa i 1980’erne, blevet kultfilm, og har vist sig at være både moderne og kunstnerisk langtidsholdbare.

I løbet af september besøger to B-films-specialister, en psykiatrihistoriker, en krimi-aficionado og en kulturredaktør Cinemateket for at give deres bud på, hvorfor B-film ikke bør forblive oversete.

Foxy Brown, Weatherwoman og Outrage

Foredragene og filmvisningerne stiller skarpt på en række af B-film, der bl.a. tæller den socialt engagerede gyser 'Chok korridor' (1963), der handler om en journalist på et sindssygehospital, som møder USA's skyggesider i form af racisme, sexisme og stoffer.

Også 'Foxy Brown' (1974) kommer i rampelyset i denne måned. Filmen byder på blaxploitation med Pam Grier som den superlækre storbyguerilla Foxy. Kvinders position i samfundet skildres mere realistisk og seriøst i 'Outrage' (1950), der bryder tabuer om voldtægt og dets konsekvenser.

B-film viser ikke kun samfundets mørke side, men kan også være sexede satirer og udsyrede anarkistiske oprør med samfundets eller filmkunstens normer. Det kan bl.a. kan opleves i den kulørte 'Danger: Diabolik' (1968) eller i den lumre manga-inspirerede kultfilm 'Weatherwoman' (1995).

Og tiden er helt rigtig for et retro-kig ind i skyggefilmenes ustyrlige univers, hvis man spørger filmproducer og seriens kurator, Steen Schapiro. Han skriver følgende i en pressemeddelelsen fra festivalen:

»I dag skaber postmoderne instruktører som Quentin Tarantino og Lars von Trier opdaterede og større versioner af klassiske B-film, og i de sidste par år er dansk film begyndt at satse på en række low budget-film, der skal forfriske, forny og udvikle talenter – og tabuemnerne er mere aktuelle end nogensinde«.



Du kan læse nærmere om tidspunkter for de enkelte filmvisninger og foredrag lige her.

B-film. Golden Days-festival. 3.-24. september, Cinemateket, Gothersgade 55, København K.