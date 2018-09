Ungdommens folkemøde: Verdens største demokratifestival for unge vender tilbage med ølkassetaler, internationale navne og Scarlet Pleasure Ungdommens Folkemøde er større end nogensinde og finder i år sted i Valbyparken 6.-8. september. Det er gratis at deltage.

Missionen, den er klar.

Målet med Ungdommens Folkemøde er at få ungdommen til at engagere sig i samfundet, ikke bare når der er valg en gang hver fjerde år, men hver eneste dag. De skal, som talsperson for Ungdomsbureauet Nicolaj Laue Juhl siger i en pressemeddelelse, »bade sig i ytringsfrihed«. Sådan!

I år bliver Ungdommens Folkemøde større end nogensinde.

Det er rykket fra Søndermarken til den noget større Valbypark for at kunne modtage de 35.000 unge, de regner med vil besøge festivalen. Desuden er demokratifestivalen udvidet med en dag, så den nu forløber over tre dage; fra torsdag 6. september til lørdag 8. september. Som altid er det gratis at deltage, og selv om det er rettet mod unge mellem 15 og 30 år, er alle velkomne.

Blandt de mere end 500 arrangementer, der kommer til at være, kan man for eksempel opleve Twerk Queen Louise og balletmester Nicolaj Hübbe, der skal tale om ballet og twerking. Man kan også høre Clement Kjersgaard moderere en debat mellem ungdomspartierne. Eller man kan høre Minority Talks med Geeti Amiri, U$O, Khaterah Parwani og Jens Philip Yazdani. Derudover kommer Scarlet Pleasure forbi og spiller.

Der er også et internationalt program, hvor man blandt andre kan høre den Nathan Law fra Hong Kong, der arbejder for demokrati og menneskerettigheder i Asien. Sammen med sine medstudenteraktivister Joshua Wong og Alex Chow er han nomineret til Nobels Fredspris 2018, som uddeles i december.

Og så vil både unge politikere og partilederne i løbet af festivalen træde op på en gigantisk ølkasse for at holde vaskeægte ølkassetaler. Ølkassescenen vil også være åben for alle andre, der måtte have noget på hjertet.

»På Ølkassen hylder vi og revitaliserer den traditionelle ølkassetale, som vækker, provokerer og udfordrer sit publikum«, siger Nicolaj Laue Juhl.