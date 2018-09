Klædt af til Golden Days: Københavns lumre bagsider gemmer på smukke baller og hemmelige pornosamlinger Smid bukserne, tag med til burlesque-aften eller sæt dig til rette i pornobiffen. Det bliver hot, hot, hot i de kommende uger, hvor festivalen Golden Days zoomer ind på historiens vrangsider under temaet ’B-sider’. Ibyen guider til seks af de mest lumre arrangementer.

Verdens lækreste røv

Arrangement? ’Art Walk: Smukke baller og bagsider’, Den Kongelige Afstøbningssamling.

Hvad? Ballerne er i fokus på denne guidede tur, hvor afstøbningerne i den ellers lukkede samling er blevet vendt.

Ikke nok med at der er noget godt at kigge på, en arkæolog vil også indvie de deltagende i, hvilken betydning disse lækre røve har.

Hvorfor? Man kan se og diskutere, om det er Barberinis ’Faunen’, ’Termeherskeren’ eller ’Diskoskasteren’ af Myron, der er udstyret med den flotteste bagdel.

Det er faktisk de færreste forundt, for man vender meget sjældent disse skulpturerer. Og da slet ikke med det formål.

Hvornår? 8. og 15. september kl. 12-13.

Giv din rumpe til et godt formål

Arrangement? ’Flash-mob moonings’, Rumpegalleriet

Hvad? Hos Rumpegalleriet tager de billeder af nøgne bagdele – både de rebelske og de erotiske.

Numsen har nemlig flere udtryk, mener Rumpegalleriet.

Fotoet bliver udstillet, og bliver det solgt, går overskuddet til et godgørende formål, som numsens ejermand bestemmer.

Hvorfor? Du glemmer aldrig den dag, din røv bliver udstillet, lover galleriet.

Hvornår? 15.-20. september. Man kan kontakte galleriet, hvis man har lyst til at få sin rumpe affotograferet.

Da Nyhavn var for sømænd

Arrangement?’Tattoo-Ole, tusser og kropskultur’, Tattoo-Ole i Nyhavn

Hvad? Kom på besøg i verdens ældste og i øvrigt lukningstruede tatoveringsshop, Tattoo-Ole, og hør om tatoveringens historie og livet i Nyhavn i gamle dage, hvor alle sømænd havde en pige i hver havn – og en tatovør.

Hvorfor?Hvad enten du har mange tatoveringer eller aldrig i livet kunne finde på at få et anker på brystet eller en slange ned ad ryggen, så er det en mulighed for at komme helt tæt på en legendarisk butik.

Går du og overvejer en tatovering, er det i øvrigt bare om at komme af sted.

Der bliver nemlig også tid til at få blæk i huden – selvfølgelig mens alle kigger på. Er du på røven, kan du få Golden Days-logoet tatoveret kvit og frit.

Hvornår? 14. september kl. 17-20.

Shake it!

Arrangement? ’Burlesque at the B-side’, Husets Biograf, Huset-KBH

Hvad? Et arrangement for voksne! Aftenen er centreret om burleske, den humoristiske og sofistikerede form for striptease.

Hvorfor? Det bliver et legendarisk show, lover Husets Biograf.

Gennem filmklip fra 1920’erne til 1950’erne, hvor burleske havde sin storhedstid, får man indblik i, hvad genren er, og hvordan den opstod. Det er kombineret med live-optræden af to burleskedansere, en stepdanser og et liveband.

Hvornår? 15. september kl. 19.30 (viser også filmen ’Too Hot to Handle’ dagen før)

Lyserøde knald

Arrangement? ’Lyserøde drømme og knaldromaner’, Bibliografen

Hvad? Her er der tale om den opbyggelige lummerhed, for udgangspunktet for denne aften er forfatteren Barbara Cartlands knaldromaner, hvor vi aldrig kommer videre end til et kys mellem den gamle, rige baron og den unge jomfru. Man må altså tænke sig til resten.

Hvorfor? Der er lagt op til en aften, hvor man kan udleve sin pladderromantiske side, for udstyret med et glas bobler får man anekdoter fra Lone Kühlmanns møde med Barabara Cartland, som skulle være et ret forfærdeligt menneske, og aftenen afsluttes med filmen ’Love and Friendship’.

Hvornår?