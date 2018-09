Knife Fest vender tilbage: Todages festival for undergrundsmusik vil udvide din musikalske horisont Knife Magazine inviterer endnu engang til festival, denne gang under navnet Remembering Knife Fest. Det foregår 14.-15. september på spillestedet Mayhem i København NV.

Sidste år afholdte det lille uafhængige musikmagasin, eller fanzine, Knife Magazine en todages festival i Pumpehuset under navnet Knife Fest. Ambitionen var at introducere publikum for ny, udfordrende og anderledes musik. Derfor kunne man ved siden af mere velkendte artister som First Hate også finde obskure navne som den sydkoreanske technoproducer S.O.N.S. på plakaten.

»Jeg håber, at Knife Fest bliver et sted, hvor folk kan tage hen og få udvidet deres musikalske horisont«, sagde en af arrangørerne, Jonathan Holst, dengang til Ibyen.

Program Remembering Knife Fest 2018 Age Coin (DK, Posh Isolation) An Gella (DK, Anyines) FLORA (SE, Posh Isolation, Northern Electronics) Minais B (DK, Anyines, Petrola 80) Mini Esco (DK, Posh Isolation) Oli XL (SE, W-I, PAN, Posh isolation) Oqbqbo (RUS/DK) Toxe (SE, PAN) Yelzin (DK, Petrola 80)

Og nu vender Knife Fest tilbage, dog i en lidt mindre størrelse og under navnet Remembering Knife Fest. I år foregår det på spillestedet Mayhem i Københavns nordvestkvarter 14.-15. september. Det koster 90 kroner for en endagsbilleter, 150 for begge dage.

På programmet finder man lokale og – mere eller mindre – velkendte navne som An Gella, der er eks-Oh No Ono-medlemmet Aske Zidores elektroniske soloprojekt. Der er også helt nye artister som Mini Esco og russiske, København-baserede Oqbqbo, som har deres debut på festivalen.

Og så er der der ligesom sidste år også en række udenlandske navne. Blandt andre spiller Flora, en svensk duo, der spiller dyster elektronisk pop.

Remembering Knife Fest. 14.-15. september, Spilletstedet Mayhem, København NV. Billetter: 90-150 kroner.