Ibyens madklumme: I dagens Danmark må man ikke - men jeg drømmer om måltider med foie gras og kaviar som i 'Babettes gæstebud'

Hvis du kunne deltage i et fiktivt middagsselskab, hvilket skulle det så være?

Der er mange gode: teselskabet i ’Alice i Eventyrland’, DEN middag fra filmen ’La Grande Bouffe’, eller hvad med den middag, hvor Macbeth finder sin plads optaget af Banqous spøgelse? Der er mange flere. Men jeg ved godt, hvilket jeg ville vælge.

mikroportræt Lars Bjerregaard Alder og beskæftigelse? »43 og tekstforfatter«. På hvilken restaurant/hvilket måltid har du sidst mærket ’en stor stråleglans’? »De der aftener, hvor de ’små himmelske glorier løber sammen’, er meget, meget sjældne. Men sidste år sad jeg en smuk aften på Nærvær (Strandgade 87 C, København K, red.) med et menneske, jeg holder meget af, og da glemte jeg både tid, sted og arbejde for en stund«. Du drømmer om Babettes menu – men kunne du tænke dig at spise den som et led i en teaterforestilling? »Ja! Der følger jo en historie med den menu. Det passer som fod i hose«. Hvad synes du i det hele taget om kombinationen af måltid og skuespil? »At man skal være varsom med at proppe for meget ind i den ramme, der er måltidets. Det kan hurtigt blive opstillet og kunstigt. I bund og grund vil man bare gerne nyde maden og selskabet«. Vis mere

Hør bare her: Skildpaddesuppe. Blinis Demidoff med kaviar. Vagtler »en sarcophage« med foie gras og trøffelsauce. Oste fra Auvergne. Baba au Rhum med frisk, glaseret frugtsalat. Det lyder ikke helt dårligt, vel?

Havde det været menuen på den lokale bistro, var der nok ikke mange af os, der havde tøvet med at sætte os til bords.

Jeg kan dog sagtens forestille mig de problemer, en moderne kok ville have med den menu: havskildpadder, for det første. Dem skal man ikke spise. Foie gras ... også problematisk. Kaviar ... Der er noget med overfiskning af støren, og de opdrættede har det vist heller ikke altid lige godt. Så er der råmælksostene ... ja, vi må håbe, der ikke er gravide til stede.

Suk ... Den berømte menu fra Blixens ’Babettes gæstebud’ – for det er naturligvis den, jeg taler om – vil nok rende ind i lidt problemer i dagens Danmark.

Ikke desto mindre sker det stadig, at driftige sjæle tager menuen op og serverer den. Med modifikationer. Det er godt, for så har man lejlighed til at genlæse historien og huske på, hvad det er, et middagsselskab kan og gør, når det er allerbedst. Om det så er hjemme eller på restaurant.

Grunden til, at jeg ville give min højre nyre for at sidde med ved Babettes bord, og grunden til, at denne vidunderligt kulørte fortælling stadig drager så mange år efter, er nemlig ikke så meget maden, som det er selskabet, personerne og deres udvikling.

De forknytte, puritanske borgere i den lille norske bygd Berlevåg. Takket være Pariserkommunen fik de en himmelsk gave i form af den flygtende, franske kok Babette, som ad omveje endte i dette strenge og spartanske samfund højt mod nord.

Her henslæbte hun de første mange år med at tilberede og servere klipfisk og øllebrød for de nøjsomme sognebørn, for det var godt nok til dem. Men en dag vil forsynet, at den lotteriseddel, hun har slæbt rundt på, siden hun forlod Frankrig, bliver udtrukket og tilgodeser hende med en anselig sum penge.

Det er præcis så stift og ukomfortabelt, som sådan en middag kan være, når nogle, der bor tæt sammen, finder ud af, hvor fremmede de er over for hinanden

Den slags sker! Penge, som hun bruger på at indkøbe de bedste franske råvarer og lave sine drømmes middag.

Gæsterne til middagen er ud over Generalen, som engang har været i Paris, hovedsagelig nordnorske bønder, der ALDRIG i deres forknytte og gudfrygtige liv har forbundet mad med nydelse og aldrig har forundt sig selv og deres nærmeste noget, der kunne forbindes med andet end praktik – og da slet ikke føromtalte nydelse.

Og så står hun der, den eksotiske fugl Babette, og har skiftet fjerdragt og tilbereder dem det smukkeste, mest velsmagende måltid, man kan tænke sig.

Starten på middagen er akavet udi det andagtsfulde, man mindes behørigt den afdøde provst og lovpriser hans gerninger. Det er præcis så stift og ukomfortabelt, som sådan en middag kan være, når nogle, der bor tæt sammen, finder ud af, hvor fremmede de er over for hinanden.

Men så kommer der skred i begivenhederne, samtidig med at den vidunderlige mad med dertilhørende alkohol glider forbi dem og bombarderer deres sanser på en måde, som de intet værn har over for.

Over tvivlen på egne evner og formåen, bekymringer om det syndige element i måltidet, skammen over ikke at kunne lade være med at smage og nyde, generalens minder fra Paris og pludselige glimrende tale, som ingen af de andre helt forstår, men alligevel synes er uforklarligt smuk og og god og rigtig, til den totale opløsning af grådlabile knuder.

Gammelt nag bliver begravet med rygdunken og glædestårer. Babettes middag er en treakter, hvor alle ender med at komme sikkert hjem. Måske for første gang i deres liv.