Ida Praetorious elsker at gå i teatret: »Jeg elsker at sidde i mørket og glemme, hvem jeg er« Den 24-årige balletdanser Ida Praetorius er aktuel i ’Carmen’ på Det Kgl. Teater.

Hvilken replik fra scenen har gjort størst indtryk på dig?

»I klassisk ballet bruger vi jo ikke ord, men kroppen til at fortælle historien. Musikken og dansen er vores sprog. Dødsscenen i ’Romeo og Julie’ er nok den største oplevelse, jeg har haft på scenen.

I John Neumeiers opsætning, som er den, vi danser på Det Kgl. Teater, er der en ret lang passage, hvor Julie er alene og stort set ikke danser, før hun tager sit eget liv.

Efter en emotionel rejse gennem tre akter er der til sidst ikke de store trin eller ting, man skal gøre.

Det kan være noget af det sværeste, men også noget af det fineste, når dansen pludselig ophører. Det bliver så utrolig menneskeligt. Helt afpillet og meget ærligt«.

Hvilket stykke bliver du aldrig træt af?

»’Kameliadamen’, der faktisk mere eller mindre er den samme historie som ’Manon’ og operaen ’La Traviata’.

Det er en fantastisk forestilling. Den har så mange dramatiske facetter for de bærende hovedroller, men også for birollerne og korpset.

Og musikken, Chopin, er genial. Forleden blev jeg nærmest suget ind i en af vores træningssale, fordi en pianist sad og spillede lækker Chopin«.

Hvilken type rolle, du endnu ikke har spillet, drømmer du om at spille en dag?

»Jeg har ikke arbejdet så meget med roller, der er drevet af mørket og det onde.

Det er nemmere for mig at spille ung, glad og forelsket, så det at dykke ned i noget mere dystert kunne være interessant. Og så drømmer jeg om at arbejde med flere roller, der er personligt udviklet til mig som danser«.

Hvilken af dine roller har været den mest krævende?

»’Svanesøen’. Det er jo en kæmpe klassiker, og derfor er der også en masse forventninger til, hvordan den skal danses.

Og så er den teknisk svær, fordi man bærer en dobbeltrolle: det rene, hvide og det onde, mørke. Jeg har nu danset den i sin fulde længde flere gange, og det er en stor mundfuld hver gang.

Man skulle tro, at det blev nemmere, men hver gang arbejder jeg med rollen på ny.

Jeg har jo ikke lyst til at danse den, som jeg gjorde første gang, og jeg håber, at jeg danser den helt anderledes om 10 år«.

Hvilken kollega ser du mest op til?

»Jeg ser virkelig op til mine to brødre, der også danser ballet. Den yngste er på en skole i Tyskland, og den ældste er i kompagniet her i København.

De hviler begge utroligt meget i sig selv både på og uden for scenen, og det inspirerer mig sindssygt meget«.

Hvilken forestilling bør alle se én gang, før de dør?

»’Romeo og Julie’. Der er selvfølgelig opsætninger, der er bedre end andre, men det er bare en klassiker.

Det er den ultimative kærlighedshistorie, som alle kan relatere til – også selv om man ikke kommer fra to familier, der hader hinanden«.

Hvad skal du opleve i den kommende sæson?

»Jeg skal i hvert fald se ’Kongens Fald’ på Det Kongelige Teater og ’Selvmordets anatomi’ på Republique. Men jeg er helt vild med at gå i teatret, og derfor ser jeg så meget som muligt.

Jeg elsker at sidde i mørket og glemme, hvem jeg er. At drømme mig ind i en anden verden sammen med de andre i salen«

’Carmen’. 28. september-1. november. Gamle Scene.