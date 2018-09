Fanny Leander Bornedal spiller Noora fra 'Skam': »Jeg har ikke fået lov til at spille kællingen endnu« Den 18-årige skuespillerinde er aktuel i ’Skam’ på Aveny-T. Her fortæller hun om, hvem af sine kollegaer, hun ser op til, og om sin mest krævende rolle indtil nu.

Hvilken replik fra ’Skam’ har gjort størst indtryk på dig?

»Jeg spiller Noora, hvis kæreste opfører sig som et rigtigt køligt røvhul over for folk omkring sig. Og da han beslutter sig for at forlade hende og skride til London, siger hun:

»Jeg har altid undret mig over, hvordan du, som er så klog, kan forsvare over for dig selv, at du opfører dig som et røvhul. Er det bare noget, du overbeviser dig selv om, du er, fordi din mor er en sæk? Fordi du har haft en tragisk barndom? Fordi din kæreste løj over for dig?«.

Replikken er så fed, fordi hun taler så direkte og helt uden filter. Jeg har selv været inde på livet af mennesker, der opfører sig grimt over for andre og så undskylder det med et eller andet, de har været udsat for. Det er ikke okay«.

Hvilket stykke bliver du aldrig træt af?

»Jeg har faktisk ikke set helt vildt meget teater, men som barn så jeg en hiphop-udgave af ’Nøddeknækkeren’. Og selv om jeg var ret lille, satte den forestilling sig virkelig i mig. Den er så ’noieren’ og fed.

I en af scenerne er de på en skateboardrampe, hvor hovedpersonen bliver fanget af maskerede mennesker, der har langt hår og går som edderkopper. Dengang syntes jeg, at det var så uhyggeligt, kan jeg huske.

Og så var Jimmy Jørgensen superskurken, og han har jo bare den fedeste stemme«.

Hvilken type rolle, du endnu ikke har spillet, drømmer du om at spille en dag?

»Jeg har allerede været så heldig at arbejde med mange forskellige roller, men jeg har ikke fået lov til at spille kællingen endnu. For mig er de fedeste roller dem, hvor jeg virkelig skal dykke ned i deres psyke.

Derfor vil jeg også helst spille kællingen på en måde, hvor man får en forståelse for, hvorfor hun handler, som hun gør. Det der med bare at spille en nederen highschool-pige, der mobber, er ikke så interessant«.

Hvilken af dine roller har været den mest krævende?

»Det har min rolle i ’Journal 64’ som Sprogø-pigen Nete, der bliver sendt på kvindehjem. Den var udfordrende, fordi jeg skulle overskride nogle personlige grænser som at være letpåklædt og have sex på film.

Og så var det en mega psykisk proces, fordi jeg spillede med i nogle frygtelige scener og arbejdede med nogle virkelig tunge følelser«.

Hvilken kollega ser du mest op til?

»Det lyder nok mega cheesy, men jeg ser op til alle de kolleger, jeg arbejder med. Men jeg har altid elsket Lars Brygmann, som jeg har haft fornøjelsen af at arbejde sammen med to gange.

Han er det skønneste, dygtigste menneske. Den måde, han bare springer ud i scenerne på og forfiner dem undervejs, inspirerer mig mega meget«.

Hvilken forestilling bør alle se én gang, før de dør?

»’The Book of Mormon’. Hold kæft, hvor er den sjov. Den er så politisk ukorrekt på den mest perverse og ubehagelige måde. Og det, synes jeg, kan være noget af det fedeste, hvis man gør det på den rigtige måde. Det har de virkelig ramt.

Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har grinet så meget under en forestilling«.

Hvad vil du gerne opleve i den kommende sæson?

»Jeg synes, at der er meget, som ser spændende ud«.

’Skam’. 26. november-22. december. Aveny-T. Frederiksberg Allé 102, Frb. C. www.aveny-t.dk