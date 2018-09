Nørrebrobryggeriet To Øl fejrer fødselsdag med 2200 gratis øl og lagkage To Øl fejrer fødselsdag på Brus med brunch, burger-combos og hele 2200 gratis øl. Der er også gratis fødselsdagskage, musik og dans på bordene lørdag 6. oktober.

Bryggeriet To Øl fylder otte år og fejrer det med stor fødselsdagsfest på deres bar og tapperi Brus i Guldbergsgade lørdag 6. oktober.

Fejringen varer hele både dagen og natten lang, først med brunch om formiddagen, så med gratis øl og kage om eftermiddagen, burgere om aftenen og til sidst med dj og dans på bordene til sent ud på natten.

Brus åbner biksen med brunch a la carte kl. 11-14.30. Brus' brunchmenu byder på alt fra yoghurt (45 kr.) og frisk frugt (55 kr.) til Eggs Benedict (115 kr.) til burger (125 kr. for en med bøf og 115 kr. for en vegetarversion med aubergine) til pandekager (85 kr.).

Øl skal der selvfølgelig også til, og i dagens anledning er de gratis.

To Øl har brygget special-øllen 'To Øl Gose to Guldbergsgade' og deler hele 2200 gratis øl ud - altså et antal tilsvarende Nørrebro, Guldbergsgade og Brus' postnummer.

De gratis øl bliver suppleret af gratis lagkage med fermenteret hindbær og buttercreme. Både øl og kage bliver serveret fra kl. 16, og indtil der er spist og drukket op.

Foto: Pr-foto

Fødselsdagsfestlighederne fortsætter efter øl og kage, og senere på aftenen kan man købe et burger-sæt bestående af en burger, fritter og en øl for 185 kr.

Det er ikke nogen fest uden musik, og denne sørger Brus' efterhånden faste og festlige orkester Out of Line Brass Band for, hvorefter dj Tue Ebert spiller op til dans fra pulten.

Musikken og festen fortsætter indtil kl 03, hvor Brus så lukker og slukker.

To Øl Turning 8. Lørdag 6. oktober kl. 11-03. Brus, Guldbergsgade 29F, Kbh. N.