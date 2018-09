Fødselsdagsfest i Valby: Ungdomskulturhuset KraftWerket fejrer sine 20 år med punk og vegansk folkekøkken til en 20'er I begyndelsen af oktober kan du tage til fødselsdagsfejring i kulturhuset KraftWerket på Toftegårds Plads i Valby. Kulturhuset fylder 20 år, og det markeres med koncerter, mad og taler.

Gennem 20 år har KraftWerket på Toftegårds Plads i Valby været samlingspunkt for mange unge mennesker.

Her har de på tværs af kulturelle interesser kunnet mødes om forskellige events med fokus på bl.a. kunst, musik, mad, brætspilaftener og masser af koncerter. Fælles for begivenhederne er, at det er de unge, som sætter dagsordenen for de arrangementer, der skal finde sted i huset.

Nu fylder huset 20 år. Og det skal fejres.

Fødselsdagsløjerne skydes i gang tirsdag 2. oktober og løber frem til lørdag 6. oktober med reception, vegansk mad og koncerter på programmet.

Tirsdag 2. oktober kl. 19-21 kan du svinge en tur forbi KraftWerket og mætte dig i veganske blinis, ovnbagte rodfrugter og en farverig salat med bønner og havtornsvinagrette kokkereret af KraftWerkets folkekøkken. Fødselsdagsmenuen rundes af med kage, og det koster - ligesom de øvrige tirsdage - en 20’er at spise med.

Dagen efter, onsdag 3. oktober kl. 15-17, kan du tage forbi til reception, hvor bl.a. kultur og fritidsborgmester Niko Grünfeld (AL) vil holde tale. Hertil vil der være bobler, veganske kanapeer og baggrundsmusik fra Hold Down Sound.

Fest i UnderWerket

Fredag og lørdag er der også gang i fødselsdagsfejringen. Fredag 5. oktober vil der være punk at komme efter. For 60 kroner kan du opleve svenske Rövsvett, Smertegrænsens Toldere, The Bristles og Riverhead på scenen. Dørene åbner kl. 20.

Lørdagens program byder bl.a. på åbent hus kl. 14-18. Her kan du møde de folk, der har deres daglige gang i Huset såsom ’Det kreative fællesskab’, ’Craftwerket’ og ’KraftWerkets Folkekøkken’. Kl. 20 skifter rammerne og der skrues op for festen med Simon Dokkedal fra Den Sorte Skole, Pato Siebenhaar, 2000F, Ras Money aka. Raske Penge og Camillo fra Camillo & Grande på scenen. Festen finder sted i UnderWerket og det koster 60 kroner at være med.