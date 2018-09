Britisk mesterbager åbner feinschmeckerbageri på Frederiksberg: »Det lyder måske lidt hippie-agtigt, men dejen er levende« Richard Hart, tidligere chefbager på navnkundige Tartine Bakery i San Francisco, åbner nyt bageri på Frederiksberg. Inden da har han været en tur forbi Noma for at eksperimentere med dejens mange muligheder.

»Det lyder måske lidt hippie-agtigt, men dejen er levende. Bagningen er altid på dejens præmisser og ikke omvendt. Sådan får man det bedste brød«, siger Richard Hart.

Han er tidligere chefbager på det internationalt anerkendte og anmelderroste Tartine Bakery, som ligger i Mission-distriktet, et af de ældste kvarterer i San Francisco.

Men det er slut, for på søndag 30. september åbner han et bageri på Gammel Kongevej på Frederiksberg. Sammen med sit hold har Richard Hart skabt sin egen version af et dansk, lokalt bageri ved navn Hart Bageri. Det bliver et sted, hvor der er plads til at dyrke dejen i samtale over disken med lokale kunder.

»Tartine Bakery blev for stort til min smag, for jeg elsker den nære relation med kunden. På Hart Bageri bager vi i løbet af dagen, så folk altid kan få varmt brød med hjem. Jeg gider nemlig ikke at bage om natten og have alt for travlt. Så jeg glæder mig til at komme i gang«, siger Richard Hart.

Han flyttede fra San Francisco til København for mere end et år siden, efter at have arbejdet med bagerne Elisabeth Pruiett og Chad Robertson i syv år på Tartine Bakery. Før han gav sig kast med bagerhåndværket, arbejdede han som kok i Storbritannien og USA, bl.a. for Jeremy Fox på Ubunto i Napa Valley i Californien.

Pr-foto: Hart Bageri

Fermenteret brød

Siden Richard Hart landede i København, har han rejst rundt i hele landet og i Europa for at mødes med små, passionerede producenter i en søgen efter de lækreste råvarer til bageriets udvalg. Bageriet kommer blandt andet til at byde på City Loaf, Richards signatur-version af et surdejsbrød. Og så rugbrødet, som har optaget bageren, siden han første gang kom til Danmark:

»Inden vi åbnede, var der en, som fortalte mig, at danskerne elsker rugbrød. Og det har jeg kæmpet for at naile. I mit bageri vil man kunne opleve, at jeg har leget med alle mulige forskellige måder at bruge surdejen på«.

Teknikken stammer hovedsageligt fra tiden på Tartine Bakery, men i løbet af de sidste fire måneder har Richard Hart udfordret sig selv. Han har nemlig bagt for restaurant Noma:

»Hvis du er den klogeste i rummet, er du det forkerte sted, men på Noma er du aldrig den klogeste. Det var en fantastisk oplevelse at være der«.

Da han startede på restauranten, gav de ham smagsprøver fra menuen for at se, om han kunne indarbejde det i dejen. Blandt andet nørdede han med miso og andre former for fermentering (udover med almindelig surdej). »Det var vanvittigt«, siger han.

»Brødene vi har udviklet er, for mig, noget af det lækreste, jeg kan forstille mig. De udgør et godt mix af det traditionelle, og vores eget take på klassikerne«, siger Richard Hart og fortsætter.

»Vi er først og fremmest et københavner-bageri, som åbner i mit yndlingsområde i byen, men vi er også et internationalt hold, og jeg håber vi kan tilføje nye ideer og kombinere dem med de bedste regionale råvarer«.

Priserne på de forskellige bagværk vil være 45 kr. for rugbrød, 25 kr. for croissanter, 25 kr. for tebirkes, 20 kr. for cookies, 65 kr. for et stor surdejsbrød (city loaf) mens cafe latte og cappuccino vil koste 35 kr.

Hart Bageri. Åbningsfest 1. oktober fra kl. 7.30. Gammel Kongevej 109, Frederiksberg. Gratis brød til de første 300 kunder. www.hartbageri.dk