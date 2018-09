Fotokunstner retter fokus mod nattehimlen og skyerne over Ofelia Plads Billedkunstneren Nanna Debois Buhl står bag foto- og filmudstillingen Skyadfærd, der vises på Ofelia Plads hver aften ved solnedgang indtil 18. november.

Skyer er forunderlige skabninger, det ved de fleste af os. Hvor ofte har man ikke kigget på de evigt levende fugtformationer og pludselig set et genkendeligt ansigt eller figur?

Men måske er der mere end bare fantasi på færde i himmelrummet, måske kan skyerne fortælle os noget, vi ikke ved.

Det ved billedkunstneren Nanna Debois Buhl, der har været helt oppe i skyerne for at lave udstillingen Skyadfærd til Ofelia Plads. Hver aften efter solnedgang kan man frem til 18. november opleve værket, som dels består af et fotografisk banner på et elevatortårn og en 13 minutter lang film med både nøgterne og dramatiske billeder af himlen over Ofelia Plads.

170 stykker for at være helt præcis - og de ledsages af digte, skrevet af kunstneren selv i samarbejde med forfatteren Ida Marie Hede.

Det har dog ikke været helt nemt at få hold på himmelvælvet.

»Det paradoksale var, at på de tidspunkter, jeg havde planlagt at fotografere skyer, var der ikke en sky på himlen. Det har været en usædvanlig skyfri sommer. Hver gang der så var skyer, hastede jeg ud og fotograferede dem«, siger Nanna Debois Buhl.

Og hvorfor så lige skyer? Udgangspunktet for udstillingen, siger Buhl, har været at indfange »det specifikke« ved den københavnske plads ved vandet, som hen over sommeren har dannet ramme for både teater, dans og musik.

Indvies med skykor

På fredag kl. 18.30 indvies værket med en liveperformance, hvor forfatterne Ida Marie Hede og Ursula Scavenius gør billedkunstneren selskab for at fremføre filmens tekstdel som et skykor bestående af tre fiktive karakterer.

Her er det samtidig kunstnerens forhåbning, at man lader sig forundre over skyernes videnskabelige rolle som potentielle klima-seismografer.

»Der er en gren indenfor klimaforskningen, hvor forskere studerer skyers bevægelsesmønstre og forsøger at tolke på, hvad skyernes bevægelser kan sige om klimaforandringerne«, siger Nanna Debois Buhl, der har været ligeså optaget af det rent æstetiske ved skyerne.

Vil man opleve kunstværket i den efterfølgende periode, må man slå op i sin vejr-almanak for at se, hvornår der er solnedgang. Og vinteruret tikker som bekendt, på lørdag bliver det mørkt kl. 19, og på udstillingens sidste dag skal vi helt frem til kl. 16.05 for at få fange den sidste solstråle.

Skyadfærd. 28.sep-18. nov. Ofelia Plads, Kvæsthusbroen, 1250 København.