The future is now: Leg med robotter og virtual reality til tech-festival på Vesterbro Teknologifestivalen Copenhagen Maker byder for tredje år i træk på et hav af kreative oplevelser for børn og voksne.

Tanken om intelligente robotter kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på nogle. Og så er der andre, der får mental ståpels, bare de ser en ny dingenot.

Lige meget hvem man er, kan man i weekenden få syn for sagn med hensyn til den teknologiske udvikling, når Copenhagen Maker Festival finder sted lørdag og søndag 29.-30. september på Vesterbro.

Og så må man selv vurdere, om en synthesizer i en torskerognsdåse er farlig eller ej - for eksempel. Det er nemlig en af de ting, man kan gøre erfaringer med under weekendens fejring af den teknologiske, såkaldte, 'maker'-kultur.

Der er rigeligt at komme efter i programmet, som har samlet en bred vifte af amatører og eksperter inden for innovation, opfinderi, gør-det-selv-projekter og design. I alt 300 makers præsenterer deres ideer på festivalen, hvor det er muligt at lege og prøve kræfter med de enkelte opfindelser.

Træk for eksempel i et udvidet virtual reality-outfit, som tilfører både dufte, varme og rystelser til oplevelsen af at være i en parallel virkelighed. Eller deltag i workshops, der udforsker nye økosystemer og 3D-printerens muligheder med alt fra menneske-robotter til møbeldesign.

Man kan også kaste sig ud i splinternye virtuelle spil eller påtage sig rollen som regulær first mover, når det handler om at skabe Danmarks første dome-bygning i det biologisk nedbrydelige materiale mycelium, der såmænd er groet af svampesporer.

Vil stille krav

Der er med andre ord rig mulighed for at blive inspireret i løbet af tech-festivalen, der håber på at åbne den teknologiske verden op for de nysgerrige og gøre deres gæster klogere på, hvordan teknologien kommer til at påvirke vores fremtid.

Men det handler også om at stille spørgsmålstegn ved den teknologiske udvikling.

»Vi skal ikke bare være passive modtagere af teknologi. Vi vil klæde folk på til at tage stilling og stille krav til teknologien. Alle fra børnefamilier, skoleelever og til mine forældre, der ikke vil turde downloade en app, fordi den spørger om adgang til lokalitetstjenester«, har festivalleder Stine Broen tidligere udtalt til Politiken.

Et særskilt børneprogram, der blandt andet byder på chokolade-kreationer, drone-flyvning og sæbekassebil-byg, sørger for, at der hele tiden vil være arrangementer i børnehøjde.

Copenhagen Maker Festival. 29.-30. september. Enghavevej 80-82, København. Dagsbillet: 100 kr. Børn (3-12 år): 50 kr.