Legeskibet lægger til ved Refshaleøen og inviterer både små og store til sjov og leg Legeskibet er ladet med ... ja, leg. Det inviterer i de kommende dage københavnere i alle aldre til masser af sjov og ballade på kajen på Refshaleøen.

Hele sommeren har Legeskibet sejlet rundt i det danske farvand og budt børn og legelystne voksne om bord til leg, sjov og bevægelse.

Og efter at have besøgt 18 havnebyer henover sommeren, lægger skibet nu til kaj i København på togtets sidste stop ved Refshaleøen fra 26. - 29. september.

Både små og store er velkomne til togtafslutningen, hvor skibets legematroser sørger for en række sjove aktiviteter i det blå byrum.

På Legeskibet er det ikke så overraskende legen, der er i centrum, og formålet er ifølge Legeadmiral og projektleder Rasmus Casper at »formidle en levende legekultur til så mange som muligt i hele landet«

Legeskibet forsøger derfor at ramme et så bredt segment som muligt og har både lærerige legeaktiviteter tiltænkt skoleelever samt kurser for lærere, pædagoger og lokalpolitikere. Men der er også god, gammeldags og fysisk aktiv leg for legesyge sjæle i alle aldre på programmet, når Legeskibet lægger til i København.

Morgen- og formiddagstimerne er reserveret til skoletilbud, men hver dag inviterer Legeskibets legematroser til gratis 'Leg på Kaj' kl. 15-17, hvor to store containere er placeret og propfyldt med lege- og bevægelsesudstyr.

Her er alle velkomne, og der er mulighed for at give sig i kast med alt fra parkour og klarteaktiviteten 'bouldering' til sømandsdans, kampleg og kompastovtrækning.

På lørdag er det 'Legeskibets Store Legedag' fra kl. 10-16, hvor der er både fællesleg og fri leg, og også workshops med faglige og kunstneriske indslag samt musikaktiviteter.

Det er fjerde sæson i træk, at Legeskibet sejler landet rundt ladet med leg, og når skibet de kommende dage lægger til ved Refshaleøen markerer det som nævnt dette års togtafslutning.

Legeskibet. 'Leg på Kaj' onsdag 26. - Fredag 29. september kl. 15-17 + 'Legeskibets Store Legedag' lørdag 29. september kl. 10-16. For enden af Refshalevej, Refshaleøen, Kbh. K.